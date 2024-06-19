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Суспільство та люди

У Кам’янському створили електронну книгу пам’яті — мер міста Білоусов

16:43 19 червня 2024
Мер Кам’янського Андрій Білоусов

19 червня в осередку громадської організації «Родини загиблих Героїв м. Кам’янське» за участю кам’янського міського голови Андрія Білоусова відбулася презентація електронної книги пам’яті, яка містить інформацію про загиблих Героїв.

«Електронну книгу пам’яті створили за ініціативою ГО „Родини загиблих Героїв м. Кам’янське“. Місто у взаємодії з міжнародними партнерами допомогло втілити ідею в життя — придбати технічне оснащення, знайти фахівця з програмного забезпечення та інше», — розповів Білоусов.

За його словами, в електронному реєстрі об’єднані відомості про полеглих воїнів, починаючи з 2014 року.

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«В книзі зібрані дані про воїнів: біографія, спогади рідних, підкріплені фотографії», — додав він.

Разом з членами родин загиблих Андрій Білоусов вшанував полеглих Героїв хвилиною мовчання, обговорив з ними будівництво меморіального комплексу на міському кладовищі по вулиці Весняній. Наразі триває перший етап робіт.

«Дякую всім, хто долучився до створення електронної книги пам’яті. Наша молодь та всі представники громади знатимуть та пам’ятатимуть про воїнів, які віддали життя за свободу й незалежність Батьківщини. Наші Герої — приклад мужності та любові до України!» — зазначив Андрій Білоусов.

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Раніше мер Білоусов розповів про запровадження проєкту «АРТ-терапія — лікуємо мистецтвом» у Кам’янському.

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