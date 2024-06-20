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Суспільство та люди

Чому сервісний центр МВС може відмовити у перереєстрації автомобіля у «Дії» і що робити автовласникові

17:52 20 червня 2024
Перереєстрація автомобіля

В Україні майже пів року для водіїв працює сервіс перереєстрації транспортних засобів через «Дію». Процедура є доволі швидкою, адже перевірка по реєстрах відбувається автоматично, але іноді система повідомляє, що «Сервісний центр МВС відхилив договір». Про це розповіли в Головномуу сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Там пояснили, чому так може статися і як це виправити.

Серед основних причин відмови перереєстрації в «Дії»:

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• транспортний засіб або двигун перебуває у розшуку в Інтерполі;
• транспортний засіб, номерний знак або двигун перебувають у розшуку в поліції;
• продавець або покупець перебувають в розшуку в поліції;
• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відображається у базі даних поліції як втрачене"
• у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
• наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;
• транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

«Для уточнення причини відмови продажу варто звернутися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС. Під час перереєстрації транспортного засобу адміністратор перевірить дані у реєстрах та надасть необхідну інформацію щодо обмежень та до якого органу потрібно звернутися. Після усунення причини відмови, можете перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС», — йдеться у повідомленні відомства.

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Нагадуємо, послуга доступна тільки для фізичних осіб та для трьох категорій транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

Раніше «ФАКТИ» писали, кому потрібно обміняти електронне посвідчення водія на пластикове та, як це зробити.

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