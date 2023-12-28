Права «за сало» вже не купиш: в Україні різко подорожчає видача прав водія, складання іспитів та реєстрація авто

Кабінет міністрів України вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ (МВС). Новації запрацюють з 1 січня 2024 року.

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Про це йдеться у постанові уряду від 27 грудня 2023 року № 1386.

Зокрема, збільшується вартість послуг Територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

Перше за все — видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами, яка здорожчає майже вдесятеро — з 26 гривень до 230 гривень.

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Також подорожчають:

складання теоретичного іспиту — з 13 гривень до 250 гривень;

складання практичного іспиту — з 13 гривень до 420 гривень;

реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 гривень до 350 гривень.

Тобто, всі вказані послуги стають дорожчими в рази, що робить «невигідним» намагання отримати права в обхід загальноприйнятих процедур, з певною корупційною «доплатою».

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Також зазначимо, що наприкінці грудня у застосунку «Дія» з'явилась нова послуга для водіїв — перереєстрація авто онлайн. Раніше для цього необхідно було ходити в сервісні центри МВС. На першому етапі сервіс доступний для легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів.

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