«Це не прозорі закупівлі, а прозора корупція»: журналіст проаналізував освітню реформу МОН на 1,64 млрд гривень

На третій рік повномасштабного вторгнення Міністерство освіти і науки України (МОН) вирішило фундаментально підійти до оновлення шкільної дисципліни «Захист України». Планується, що навчання відбуватиметься у спеціальних міжшкільних просторах (осередках) з усім необхідним обладнанням: стрілецькими тренажерами, навчальними дронами, аптечками й медичними манекенами. Для створення матеріально-технічної бази уряд виділив 1,74 млрд гривень субвенції з державного бюджету, пише журналіст Володимир Горковенко у своєму блозі на «Цензор.Нет».

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«Якщо я не помиляюся, то це рекордна сума для реалізації освітніх реформ навіть за довоєнними мірками. З цієї сумі лише 100 мільйонів спрямують на професійний розвиток учителів предмета „Захист України“, а решту — 1,64 млрд грн — на закупівлю обладнання», — пише Горковенко.

Зокрема, зазначає журналіст, планують придбати:

• симулятори управління дронами;

• навчальні тири й макети;

• аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети тощо;

• навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком і 3D-друком.

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Інтерактивний лазерний тир

«Насправді включення базових військових та медичних навичок до шкільної програми — це прекрасна ініціатива! Подібні речі наразі відбуваються на базі позашкільної освіти. Але, на жаль, на цьому шляху зустрічаються граблі, котрі приховані у сфері державних закупівель, котрі є не такими прозорими, як вони мають бути. На фоні цієї афери Міністерства освіти барабани в укриття за 900 тисяч гривень та сковорідка за 720 тисяч для шкільного харчоблока виглядають невинними забавами», — вважає він.

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Як пише Горковенко, за підписом Оксена Лісового був виданий Наказ № 731 «Про затвердження особливостей використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України», яким визначається процедура освоєння, тобто закупівлі обладнання на 1,64 млрд гривень державної субвенції.

«У п. 15 цього документу вказано, що розпорядники коштів все, що перевищує 100 тис. гривень, мають купувати через електронний каталог. Електронний каталог — це система, яка називається Prozorro Market. Свого часу влада спеціально створила клон існуючої системи Prozorro, котрий більш толерантний до різноманітних змін, нововведень та корупційних складових. Одним словом, ця система — мрія корумпованого чиновника. Але собака не тут зарита. Капець-капець в іншому…» — коментує документ Горковенко.

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Як пише журналіст, чиновники від освіти створили непрозорі умови.

«У цих тендерах чужі не ходять. Лише свої. Тому школи можуть з електронного каталогу Prozorro Market вибирати товари лише окремих виробників та навіть окремого бренду. Цей перелік „перевірених фірм“ МОН сформував спільно з посадовцями ДУ „Професійні закупівлі“. Тобто чиновники цілком свідомо обмежили вибір», — додає Горковенко й наводить приклад з інтерактивним лазерним стрілецьким тренажером «Захисник України».

Допис Оксена Лісового в ФБ

«Міністр особисто пише про те, що саме їх, в тому числі, будуть закуповувати і робитимуть це через Prozorro Market. Це дороговартісний товар, котрий коштує від 100 до 150 тисяч гривень. Тому очевидно, що в загальних сумах закупівлі він складатиме левову частку. Якщо детальніше розглянути характеристики даної позиції на Prozorro Market, то можна побачити цікаву деталь, а саме — програмне забезпечення для цієї моделі „Захисник Вітчизни 2.1“. Розробником та продавцем даного програмного забезпечення є конкретна приватна компанія, яка має на нього патент. Схоже, що посадовці планують ультимативно нав'язати всій системі освіти купувати конкретний товар у конкретної компанії», — коментує Горковенко.

Розробник та продавець - конкретна приватна компанія, яка має патент на це програмне забезпечення

За його словами, така ж ситуація і з іншими позиціями.

«Все б нічого! Але наказ № 731 Міністерства освіти порушує закон та постанову Кабміну. Згідно із Законом України „Про публічні закупівлі“ та Постановою КМУ № 1178 „Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель“, замовники самостійно обирають форму проведення закупівлі чи то відкриті торги (тендер), чи вибір з каталогу (Prozorro Market). Тобто нав'язувати конкретний товар та конкретного виробника — це не прозорі закупівлі, а це вже прозора корупція, коли мільярдні суми спрямовуються в кишені конкретних людей», — додав журналіст.

Раніше журналіст розповідав про одного з найбільших донорів військового бюджету рф та диверсію на енергоринку України.

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