«Своя функція»: голова МВС відповів, чи може поліція вручати повістки

Незважаючи на те, що іноді населення протидіє працівникам ТЦК і заважає виконувати повноцінно виконувати свої функції, поліція не має права вручати військовозобов'язаним повістки, адже це буде перевищенням її повноважень.

ВІДЕО ДНЯ

Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«У кожного має бути своя функція. Повістку має вручати працівник ТЦК. Поліція виконує правоохоронну функцію. Тому, вручаючи повістку, ми перевищуємо свої повноваження», — зазначив голова МВС.

Також Ігор Клименко відповів на ще одне актуальне питання для багатьох українців — про демобілізацію.

РЕКЛАМА

«Я спілкувався на цю тему з командирами, які перебувають на лінії вогню. Якщо ми демобілізуємо тих людей, які відслужили два роки, в нас просяде фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути як мінімум рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів. Можливо, це питання, яке, мабуть, варто поставити військовим, але у військових, я думаю, така сама думка. Ми не маємо права валити фронт», — сказав Клименко.

Міністр додав, що мобілізовані, які зараз навчаються на полігонах, стануть досвідченими за кілька місяців.

РЕКЛАМА

«Будь-яка демобілізація зараз, як би це крамольно не звучало, я розумію, що і хлопці хочуть демобілізуватись, але є ситуація на фронті, є ситуація в державі, яку необхідно утримати. Щоб утримати, нам треба досвідчені військові. Це люди, які, наприклад, зараз тренуються на полігоні, вони стануть досвідченими військовими за кілька місяців після того, як вони будуть з побратимами йти. З початку їх будуть вчити, прикривати і так далі. І ще раз хочу повторити: якщо буде два склади, тоді ми зможемо говорити про якусь більшу демобілізацію», — сказав Клименко.

Міністр також сказав, що питання демобілізації потрібно насамперед узгоджувати з військовим командуванням, і додав, що про ймовірність затягнення війни «ніхто не знав».

РЕКЛАМА

«По-перше, питання до військових, в першу чергу і до військового командування, які планують операції. А по-друге, як ми можемо планувати, скільки буде війна? Тому ми маємо вже зараз готувати нове поповнення, що ми і робимо на сьогоднішній день. Ніхто не знав, що війна затягнеться на третій рік. Треба запитати і в командирів на фронті і в особового складу на фронті і у військового командування, як вони це собі бачать. Звичайно, ми радимося, ми це обговорюємо, але треба реально називати реальні цифри потреб у мобілізації. Генеральний штаб знає ці потреби, він абсолютно чітко планує всі операції, які відбуваються на фронті — оборонні або наступальні», — сказав Клименко.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Комітет Верховної Ради виключив норму про демобілізацію із «мобілізаційного» законопроєкту. Після цього Міноборони заявило, що законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть окремо протягом 8 місяців. В підсумку парламент ухвалив закон про мобілізацію без норми про демобілізацію. 13 квітня речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію з'явиться «найближчими місяцями».

Також нагадаємо, що на виконання закону про мобілізацію Уряд зокрема затвердив форму службового посвідчення, яке уповноважені представники повинні пред'явити під час вручення повістки. Без такого пред'явлення вручення повістки буде незаконним.

77

Читайте нас у Facebook