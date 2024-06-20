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На Львівщині жінки заблокували автотрасу через дії співробітників ТЦК: військові роз'яснили ситуацію

15:02 20 червня 2024
Мобілізація

В Україні, де триває загальна мобілізація, люди заблокували трасу Тернопіль-Львів. Про це повідомляє Telegram-канал «Информатор Украина».

Так, працівники ТЦК нібито зупинили водія автобуса для перевірки документів та вимагали, щоб той поїхав з ними для оновлення даних, через це люди вийшли з транспорту та почали мітингувати. Рух біля с. Струтин повністю паралізовано.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що у водія нібито були відсутні військово-облікові документи.

«Поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів. Оскільки у водія були відсутні військово-облікові документи, його запросили у Золочівський РТЦК та СП. Там водію вручили повістку на оновлення облікових даних. Повернувши його через кількадесят хвилин до його автобуса. Відтак автобус продовжив рух. Наголошуємо, що в салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух, згідно маршруту. Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні і на певний час заблокувати трасу», — повідомили в ТЦК.

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Як писали «ФАКТИ», раніше юристи пояснили, чи має право ТЦК забирати телефон.

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