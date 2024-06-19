Просто так повістку не беріть: які документи повинна пред’явити уповноважена особа

Певно, через збільшення кількості «непорозумінь» між військовозобов'язаними та співробітниками ТЦК уряд затвердив форму службового посвідчення, яке уповноважені представники повинні пред'явити під час вручення повістки.



Так, у вівторок, 18 червня, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зокрема уряд затвердив форму службового посвідчення, яке уповноважена вручати повістки особа повинна пред'явити на вимогу громадянина під час мобілізаційних заходів.

Мельничук пояснив, що таке посвідчення є чинним виключно на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної (військової) адміністрації, очільником якої видано посвідчення, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, посвідчення офіцера, військового квитка).

На момент публікації на урядовому порталі текст постанови поки що не був опублікований, тому наразі невідомо, який саме вигляд буде мати це службове посвідчення.

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Нагадаємо, що про для тих військовозобов'язаних, які добровільно приходять до ТЦК, передбачено вагомі бонуси.

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