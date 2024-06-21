Помер легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд

У віці 88 років пішов з життя легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд: його кар'єра тривала з 1970-х по 2020-ті роки.

Про це пише Yahoo! News.

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Про смерть актора повідомив його син Кіфер Сазерленд.

«З глибокою скорботою повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, пішов з життя. Я особисто вважаю його одним з найважливіших акторів в історії кіно. Його ніколи не лякала роль, хороша, погана чи потворна. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, а більшого і бажати не можна. Він прожив своє життя», — написав він.

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У померлого залишилися дружина, четверо синів та донька і четверо онуків. Прощання з актором відбуватиметься у сімейному колі.

Дональд Сазерленд — канадський актор, який розпочав кар'єру наприкінці 1960-х років. Згодом він знявся у кількох класичних фільмах 70-х років, серед яких «Клют», «MASH», «А тепер не дивися». У 2012 році він вперше зіграв роль головного антагоніста серії фільмів «Голодні ігри» президента Сноу.

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Загалом актор знявся у понад 190 фільмах і телешоу.

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Також нагадаємо про трагічну смерть у Лос-Анжелесі 37-річного Джонні Вактора, улюбленого героя телесеріалу «Головний госпіталь». Джонні протистояв злодіям, які намагалися проникнути в його машину.

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