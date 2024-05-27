Зірку серіалу «Головний госпіталь» застрелили нападники

З Лос-Анджелеса, де не так давно помер актор Меттью Перрі, надійшла ще одна трагічна новина. Загинув 37-річний Джонні Вактор, улюблений герой телесеріалу «Головний госпіталь». За повідомленнями TMZ, смертельний інцидент стався, коли Джонні протистояв злодіям, які намагалися проникнути в його машину.

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Його мати, Скарлетт, розповіла про жахливу послідовність подій. Її син щойно закінчив свою зміну в барі на даху і був з колегою, коли помітив трьох чоловіків, які намагалися залізти в його авто, пише hellomagazine.

Скарлетт пояснила, що Джонні спочатку подумав, що його машину евакуюють. Коли він підійшов до чоловіків, один з підозрюваних, який був у масці, підняв голову і вистрілив у нього.

«Він не намагався боротися з ними або зупинити їх, — сказала Скарлетт в інтерв'ю ЗМІ. — Але вони все одно застрелили його і втекли з місця події».

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Парамедики прибули на місце події близько 3 години ночі й відвезли Джонні в найближчу лікарню, де констатували його смерть. Підозрювані поки не встановлені і залишаються на волі.

Кар'єра Джонні охоплює кілька помітних ролей. Він з'явився в більш ніж 160 епізодах серіалу «Головний госпіталь» — в ролі Брандо Корбіна (з 2020 по 2022 рік). ткож у нього були ролі в таких популярних шоу, як «О.А.», «Пасажир», «Західний світ» і «Голлівудська дівчина».

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Першою значною телевізійною появою Джонні стала трисерійна гостьова роль у серіалі «Армійські дружини», що виходить на каналі Lifetime. Окрім акторської майстерності, він наважився на продюсування, і на його сторінці IMDb перераховані три майбутні проєкти. Він також продемонстрував свій письменницький талант у короткометражному фільмі «Зламані вершники».

У Джонні залишилися мати Скарлетт і брати Ленс і Грант. Скарлетт описує його як люблячого сина, чия передчасна смерть залишила глибоку порожнечу в їхніх серцях.

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