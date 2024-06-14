День народження майбутнього короля: чому принц Вільям проведе свято поза сім'єю

Кенсінгтонський палац підтвердив, що принц Уельський вирушить до Німеччини, щоб подивитися матч чоловічої збірної Англії з футболу проти Данії у другому матчі турніру Євро-2024. Матч на «Франкфурт Арені» відбудеться за день до його 42-го дня народження. Нагадаємо, нещодавно принц відвідав весілля свого друга.

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41-річного принца Вільяма, який є президентом Футбольної асоціації, не буде супроводжувати його дружина, принцеса Уельська, яка в даний час проходить профілактичну хіміотерапію, пише Hello!

Навряд чи до нього приєднаються його діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, оскільки турнір припадає на час навчального семестру у школі Ламбрук.

Королівські вболівальники були в захваті, коли Джордж, якому в липні виповнюється 11 років, супроводжував своїх батьків на двох матчах збірної Англії під час Євро-2020 у 2021 році, включаючи фінал, де «Три леви» програли Італії в серії післяматчевих пенальті.

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Він також є завзятим фанатом «Астон Вілли», як і його батько Вільям, і був помічений на трибунах під час їхнього матчу проти «Лілля» в Лізі Європи на «Вілла Парк» у квітні.

Майбутній король відвідав Сент-Джорджс Парк, національний футбольний центр Англії в Бертоні-на-Тренті, щоб зустрітися з командою і головним тренером Гаретом Саутгейтом, де він поділився деякими порадами для команди від своєї молодшої дитини, шестирічного принца Луї. У своїй напутній промові перед гравцями принц сказав: «Сьогодні вранці я був на пробіжці з дітьми і запитав: «Що я скажу сьогодні збірній Англії? Найкраща порада, яку я отримав — це їсти вдвічі більше, ніж ви зазвичай їсте».

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Раніше «ФАКТИ» писали, як виховують своїх дітей принц Вільям та принцеса Кейт.

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