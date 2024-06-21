Тренд сервірування-2024 — чорно-білі сервізи. Це можуть бути, наприклад, білі тарілки в чорну смужку або навпаки. Дуже стильно виглядає білий посуд у чорний горох, а чорний у білий — елегантно. Прекрасне рішення в дизайні — широка хвиляста чорна облямівка на білих тарілках і біла на чорних. Нагадаємо, нещодавно дослідниця історії порцеляни Людмила Карпінська-Романюк розповідала про сервізи з фруктовим декором.

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Дуже стильно виглядає чорний сервіз у дрібний білий горошок

Популярність таких забарвлень пояснюється тим, що це лаконічно і стильно. На чорно-білому посуді їжа виглядає як витвір мистецтва. Уявімо на білій тарілці з чорними широкими смугами нарізку лосося із зеленим салатом, моцарелу з томатами і базиліком або манго з м'ятою.

Чорний і білий кольори гарні й тим, що чудово поєднуються з різними текстурами кераміки і формами.

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Чорний колір кавової чашечки підкреслює елегантну віялоподібну форму блюдця

Деякі виробники випускають модні сервізи одночасно в чорній і білій гамі, припускаючи, що їх можна комбінувати.

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Сервіруючи стіл чорно-білим посудом, робіть кольорові акценти — наприклад, доповнюючи його букетами яскравих квітів або фруктами — яблуками, грушами і виноградом або мандаринами й апельсинами.

Чорно-білі сервізи ще гарні й тим, що з ними можна комбінувати будь-які барвисті набори для спецій або вазочки. Вони гармонійно поєднуватимуться.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з колекціонеркою порцеляни Людмилою Карпінською-Романюк про найкрасивіший посуд із метеликами



Фото з альбому Ольги Сметанської

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