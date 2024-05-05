«Коли надворі побачите блакитного метелика, обов’язково загадайте бажання»: колекціонерка порцеляни Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіший посуд з метеликами

Метелики — тендітна краса природи, як і квіти. Милуватися ними можна нескінченно, адже різноманіття їхніх барв та форм вражає. «Якщо хочеш зберегти глянець на крилах метелика, не торкайся їх,» — писав художник Пабло Пікассо. Чимало митців зображали метеликів на своїх полотнах. Серед них — всесвітньо відомі Ван Гог та Сальвадор Далі. А чи є у вашій оселі посуд з метеликами? Як часто користуєтесь ним? Чи подобається він вам? А, можливо, навіть вас надихає? Чи мріяли б ви мати сервіз або вазу з метеликами у своєму домі? У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг про порцеляну київського скульптора Ольги Рапай, про творчість Миколи та Валентини Трегубових, про український фарфор ХХ століття Коростенського фарфорового заводу, а також каталогу-альбому виробів Полонського заводу художньої кераміки, розповіла про найкрасивіші сервізи та вази з метеликами вітчизняного виробництва.

«У Японії вірять у те, що якщо метелик залетить у дім, це принесе його мешканцям щастя та удачу»

— Метелик уособлює свободу, без якої він не може існувати, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — У Японії вірять у те, що якщо метелик залетить у дім, це принесе його мешканцям щастя та удачу. Також у цій країні метелики асоціюються з сімейним благополуччям. У давнину японські наречена та наречений на весіллі випускали в небо пару живих метеликів і вважали це запорукою майбутнього щасливого подружнього життя. Хороший знак — бачити метелика уві сні. Він віщує справжню любов та щастя. У деяких культурах метелика вважають втіленням людської душі. У давньоримській міфології богиню Психею зображали в образі метелика чи дівчини з крилами метелика. Також метелик асоціюється з метаморфозами, оскільки звичайна гусениця перевтілюється у метелика неймовірної краси.

ВІДЕО ДНЯ

Флакони для парфуму від туалетного набору О. Сорокіна у розпису О. Жникруп. КЕКХЗ. 1956

— Хто з українських фарфористів досяг особливої майстерності у зображенні метеликів?

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— Набори посуду з декором у вигляді метеликів випускалися Баранівським, Полонським та Коростенським фарфоровими заводами. У складі чайного сервізу митців порцеляни, подружжя Андрія та Лідії Дібрових — чайник, цукорниця, сметанник, шість чашок з блюдцями. Знаходиться він в експозиції відділу музейних цінностей фарфору Баранівського історико-краєзнавчого народного музею. Андрій Дібров — автор форм столових, кавових та чайних сервізів, декоративних ваз та тарелів, які яскраво оформлювала його дружина Лідія. Для її авторської манери розпису характерні багатство й різнобарвність кольорової гами, витонченість малюнка та оригінальність виконання. Роботи фарфористів Дібрових часто експонувались в Україні та за кордоном. Їх роботи зберігаються у музеях Києва, Дніпра, Канева…

А. та Л. Діброви. Чайний сервіз з метеликами. Баранівський ФЗ. 1969 – 1974

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Оригінальністю відрізняються форми майстра художньої кераміки Дмитра Гоча. Величезну популярність мав чайний сервіз форми «Бутон», який є візитною карткою Баранівського фарфорового заводу. Вартість такого сервізу, який включає шістнадцять предметів у розрахунку на шість осіб, у ті часи становила 38 карбованців, що становило майже третю частину середньої зарплати інженера. Випускався він у різних декорах, один з яких, «Метелик». У багатьох країнах світу метелик є символом кохання, щастя та благополуччя.

Д. Гоч. Чайний сервіз «Бутон», фасон «Метелик». Баранівський ФЗ. 1948

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Автор форми та розпису сервізу Дмитро Гоч (1912 — 1986) був людиною особливої душі, глибокої й люблячої. Його вироби експонувалися на мистецьких виставках у Києві, Коломбо, Марселі, Ґенуї, Мельбурні, Познані… Колектив художників, який він очолював, високо цінував його вміння плекати й розвивати здібності своїх учнів. На 50-річчя вони йому подарували йому книгу з написом «Батьку, ви — наше дерево, а ми — ваші груші. Трусіть нас. Ми корисні. Сини». Чимало художників й скульпторів, у яких був наставником Дмитро Гоч, стали відомими фарфористами на різних українських мануфактурах.

— Цікаво.

— Коростенська майстриня, заслужений художник України Наталія Галушко-Аксьоненко виконала на базі Полонського фарфорового заводу в 2009 році вишуканий комплект з чайного сервізу та настінних тарелів «Метелик» (на фото у заголовку).

Н. Галушко-Аксьоненко. Композиція «Метелик». Виконано на базі Полонского ФЗ. 2009.

«Світлячки, що яскраво світяться, вважаються провісниками сонячної погоди»

— Краса!

— З квітки на квітку перелітає на предметах блакитний метелик, що є символом здійснення бажань, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Коли побачите його надворі, обов'язково загадайте бажання. До речі, блакитний метелик зображений і на вишуканому чайнику Оксани Жникруп. Поетичності виробу надає й разнобарвне цвітіння, хризантеми у центрі як метафора швидкоплинності часу. Метелики символізують радість та добробут. Золоті елементи додають розпису особливий шарм. Метелики — один із улюблених образів художниці. Їх можна побачити і у розписаній нею вазі, і на флаконі для парфумів, створеному у тандемі з Олександром Сорокіним…

О. Жникруп. Чайник. Київський ЕКХЗ. 1960-ті. Приватна колекція

— Що символізують метелики інших кольорів?

— Зелений може віщувати скоре видужання того, хто хворіє у родині. Жовтий — радісну звістку про покращення матеріального становища. Червоний, як і у квітах, означає кохання. Якщо метелик залітає до оселі, це може, зокрема, означати, що скоро варто чекати гостей.

О. Жникруп. Ваза. Київський ЕКХЗ. 1960-ті. Приватна колекція

— Як вважаєте, чому метелики такі популярні у декорі сервізів та ваз?

— Вони зачаровують своєю красою. Чудово пити чай у саду з чашок, на яких зображені метелики. Це налаштовує на романтичний лад, світлі спогади та мрії. Дуже важливо цінувати такі моменти у житті. А ще краса природи завжди дарує натхнення, відновлює емоційно. І неважливо, хто ви за фахом, натхнення потрібне у кожній справі. Адже невипадково кажуть, що у натхненної людини виростають крила. Дуже гарні роботи з метеликами створили і фарфористи заводу Микола та Ніна Пилипчуки.

М. та Н. Пилипчуки. Тарілка «Метелики». Коростенський ФЗ. 1997

Набір чайників Миколи Трегубова розписала Ніна Пилипчук метеликами та світлячками. Жучки, що яскраво світяться у темряві, вважаються провісниками сонячної погоди.

М. Трегубов, Н. Пилипчук. Набір чайників «Світлячки». Коростенський ФЗ. 1997

Також українські фарфористи зображали у своїх роботах бабок, що є символом легкості та витонченості. Кожна робота — витвір мистецтва, яким хочеться милуватися.

З. Олексенко. Чайний сервіз «Серенада». Полонський ФЗ. 1990

М. Козак, З. Олексенко. Набір для чаю «Хоморець». Полонський ФЗ. 1986

— Що означає подарунок, у декорі якого є метелик чи бабка?

— Це дуже хороший знак. Відомо, що, наприклад, брошка або кулон у вигляді метелика даруються на щастя. Отож, і посуд з метеликами може стати щасливим талісманом для дому, де живуть дорогі для вас люди. Такий сервіз або ваза стануть справжньою окрасою оселі, а подарунок, який до вподоби, буде довго радувати тих, кому він дарувався.

Раніше колекціонерка порцеляни Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіші набори для напоїв, про камінні годинники з фарфору, а також про дивовижний посуд з райськими птахами.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

На фото в заголовку: Н. Галушко-Аксьоненко. Настінне блюдо «Метелик». Виконано на базі Полонского ФЗ. 2009.

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