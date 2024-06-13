Україна багата різноманітними ягодами та фруктами, які коштують відносно недорого. Проте є країни, де їх цінують як справжню розкіш. Скажімо, у Японії дуже популярно дарувати вишукані фрукти та ягоди друзям, колегам, діловим партнерам з побажанням міцного здоров’я та довголіття. До такої композиції може входити органічна імператорська полуниця, блиск якої японці порівнюють з блиском дорогоцінного каміння, органічна фермерська мускусна диня, що має неймовірний смак та аромат. Ціни у фруктовому салоні, де можна купити найкращі фрукти, відвідувачі порівнюють з цінами у ювелірних салонах.

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Фрукти та ягоди є джерелом не лише вітамінів, але й натхнення для митців усього світу. Згадаємо лише картину Караваджо «Корзина з фруктами», численні натюрморти Пабло Пікассо та Едуарда Мане.

Особлива краса — натюрморт з фруктами та ягодами у фарфорі. Практично всі відомі світові мануфактури мають такі сервізи у своєму асортименті. Українські фарфористи не виняток. Їх роботи вражають красою та вишуканістю. Впевнитись у цьому ви зможете, прочитавши у «ФАКТАХ» інтерв’ю колекціонерки та дослідниці історії вітчизняного фарфору, авторки книг Людмили Карпінської-Романюк. Можливо, серед ілюстрацій ви знайдете сервіз, який є окрасою вашої оселі, або помешкання ваших родичів чи друзів.

«Для подачі компоту фарфорово-фаянсові підприємства України випускали набори для напоїв»

- От і вступило в свої права літо, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Фруктовими візерунками українські художники розписували чайні та кавові сервізи, набори для сніданку та напоїв, десертні блюда. Одна із кращих робіт, створена митцями Коростенського фарфорового заводу Миколою Трегубовим та Раїсою Дмитрук, так і називається «Фрукти». Цей сервіз для кави (фото у заголовку — Авт.) має у своєму складі тацю, кавник, молочник, цукерницю та чашечку з блюдцем. Робота дуже витончена та вишукана. Творчість обох фарфористів відома у багатьох країнах світу.

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Людмила Карпінська-Романюк: «Фруктовими візерунками українські художники розписували чайні та кавові сервізи, набори для сніданку та напоїв, десертні блюда»

— Краса!

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— Для подачі на стіл компоту, традиційного для української кухні сезонного напою, фарфорово-фаянсові підприємства випускали набори для напоїв. Один із них — «Щедре літо», створений художницею Сумського фарфорового заводу. Вірою Сіробабою-Климко. Стиглі ягоди у декорі неначе справжні.



Віра Сіробаба-Климко. Набір для напоїв "Щедре літо". Сумський фарфоровий завод. 1986

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Вишня — одна із улюблених ягід у декорі вітчизняних сервізів. Можливо, тому що вишневі дерева дають рясний урожай, а це хороша прикмета. Вишня — улюблена ягода у начинці пирогів та вареників, з неї варять смачне варення, компоти. Походить вона з Персії і була відома ще до нашої ери. Також популярною є черешня.

І. Коростиль, В. Хоменко. Набір для соку. Городницький ФЗ. 1991

«Фрукти на столі — символ достатку»

- До речі, я в побуті користуюся глеком та кружками Баранівського фарфорового заводу, які багато років тому отримала в подарунок від подруги, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк.

А. Діброва. Набір для напоїв. Баранівський ФЗ. 1990

Дарами природи розписаний чайний сервіз та глечик з чашками полтавською художницею Євгенією Гулько-Андреєвою, яка деякий час була головним художником Полтавського фарфорового заводу. Рослинний орнамент соковитих, яскравих кольорів справді зачаровує. Полтавські сервізи мають особливий колорит. Простота і природність виконаних фарфористом Іваном Віцько форм надають посуду особливого шарму та витонченості. Впродовж 1967−1984 років він обіймав посаду головного художника на підприємстві. Завод функціонував з 1964-го по 2002 рік та спеціалізувався на випуску сервізів для чаю та кави, наборів посуду, тарілок, декоративних ваз і сувенірної продукції.

І. Віцько, Є. Гулько-Андреєва. Чайний сервіз та глечик для напоїв з кружками. Полтавський ФЗ. 1975. НМУДМ

— Яка з робіт українських фарфористів на фруктову тему ваша улюблена та чому?

— Чай найкраще для мене смакує з предметів сервізу Миколи та Валентини Трегубових «Мій сад». Цей набір дуже витончений та ніжний. Подавати до чаю можна варення, щойно зварене зі спілих вишень або аличі. Ласувати ним — особлива насолода! В Україні чимало фруктових садів. Сад — справжній рай на землі.



М. та В. Трегубови. Чайний сервіз «Мій сад». Коростенський ФЗ. 1989.

А для літньої смакоти — вареників з вишнями — ідеальний сервіз «Свято». Вареники з ягодами зараз можна готувати у будь-яку пору року, проте влітку вони, звісно, найсмачніші. Рецептів їх існує чимало. У кожній родині є свій улюблений. Отож, приготуйте вареники з вишнями чи чорницями у сезон та насолоджуйтесь цією смакотою! Створіть свято для себе та своєї родини.

М. та В. Трегубови. Сервіз для вареників «Свято». Коростенський ФЗ. 1962. Житомирський обласний краєзнавчий музей

«У Великобританії традицію колекціонування порцелянового посуду в політичних колах запровадив Уїнстон Черчілль»

— Яка символіка літніх фруктів?

- Всі вони несуть життєствердність, віру у те, що після найскладнішої зими настане літо — квітуче та родюче. Фрукти на столі — символ достатку. Зокрема, персики уособлюють кохання, здоров’я та довголіття.

М. та Н. Пилипчуки. Набір для компоту «Золотий персик». Коростенський ФЗ. 1986.

Дуже популярною у декорі посуду є алича та слива.

В. Ущаповський, І. Ткаченко. Столовий сервіз «Алича». КФЗ. 1970. Музей «Народне декоративне мистецтво Канівщини».

Слива та алича символізують довголіття та оновлення.



І. Віцько, Є, Гулько-Андреєєва. Чайний сервіз «Слива». Полтавський ФЗ. 1975

— Кому варто дарувати сервізи з ягодами та фруктами у декорі?

- Такий подарунок доречний справжнім естетам з будь-якої нагоди. Сервізи з фруктовим декором колекціонує чимало всесвітньо відомих людей. Серед великих поціновувачів порцелянового посуду була прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер. До речі, в Англії традицію колекціонування порцелянового посуду в політичних колах запровадив Уїнстон Черчілль — його колекція китайської порцеляни і сьогодні прикрашає палац Бленхейм — родовий маєток Черчілля. Звичайно ж, колекціонують порцеляновий посуд й королівські родини. Відомо, що королева Великобританії Єлизавета II не раз відвідувала фарфорові мануфактури та дбала про збереження мистецьких традицій та інноваційний розвиток фабрик. Сервізи вважаються одним із найкращих подарунків у колах еліти. Часто відомі люди замовляють на мануфактурах виготовлення для них іменного сервізу, який існуватиме лише одному екземплярі. Такі речі вважаються статусними та передаються у спадок нащадкам. Сервіз — частина родинної історії.

М. Трегубов, Р. Дмитрук. Чашка з чайного сервізу «Асорті». КФЗ. 1985.

— Як порадите сервірувати чаювання влітку?

- Дуже гарно, коли на столі квіти та свічки. Букети не повинні бути високими та громіздкими, що заважає спілкуванню. Для мініатюрних композицій використовуйте низькі вази. Доречними будуть красиві скатертина та серветки. У сервіруванні має бути все продумано до дрібниць. Влітку обов’язково подавайте до столу фрукти та ягоди. Це гарно, смачно та корисно.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою фарфору Людмилою Карпінською-Романюк: «Посуд з райським птахом, який приносить удачу, вважається чудовим подарунком».

Фото у заголовку М. Трегубов, Р. Дмитрук. Сервіз для кави «Фрукти». Коростенський ФЗ. 1993.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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