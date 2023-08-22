Салат з кавуном, томатами та моцарелою: для тих, хто прагне бути струнким

Літо — чудова пора для тих, хто прагне бути струнким, адже вибір овочів та не надто солодких фруктів просто фантастичний. Серпневі кавуни, дині, томати особливо соковиті. Звичайно все це можна їсти і просто так, але і страв з дарів природи можна приготувати чимало.

Рецептом салату з кавуном, томатами та моцарелою з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше пропонувала приготувати салат з курячим філе, томатами та сливами.

Анна Конда: «Цей салат легкий у приготуванні та смачний»

- Ця страва ідеальна для вечері, — говорить Анна Конда. — Вона легка у приготуванні та смачна.

Салат з кавуном, томатами та моцарелою

Інгредієнти: (2 порції) Мʼякоть кавуна — 300 г

Помідори — 2 шт. (середнього розміру)

Сир моцарела — 100 г

Перець чилі — половинка

Базилік — 2−3 гілочки

Мʼята — 2−3 гілочки

Лимон — половинка

Оливкова олія, сіль та перець (за смаком)

Нарізаємо та очищуємо від кісточок м’якоть кавуна, викладаємо її на тарілку. Додаємо порізані на шматочки помідори та моцарелу. Після цього подрібнюємо листя базиліку, м’яти та перець чилі й посипаємо викладені інгредієнти. Зрошуємо лимонним соком та заправляємо оливковою олією. Додаємо сіль та перець (за смаком). Смачного!

Нагадаємо рецепт салату з кавуном, фетою та мʼятою.

Фото з альбому Анни Конди

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