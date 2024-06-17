Спека на сході та «температурні гойдалки» на заході: синоптики розповіли про погоду на тижні з 17 по 23 червня

Після декількох днів злив з грозами в Україну поступово повертається спека. На більшій території країни 18 червня буде суха погода, яку принесе антициклон Ziggi, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

ВІДЕО ДНЯ

Періодично дощ та грозу вдень можна очікувати на Сумщині, Харківщині, Волині, Рівненщині, а ввечері на Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

У вівторок очікується +26…+31 градус, на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині +23…+26 градусів.

У Києві завтра переважно без опадів, хіба що ввечері у вівторок можливий дощ з грозою. Температура повітря протягом дня досягне +27 градусів.

РЕКЛАМА

За словами Діденко, тиждень буде теплим, до спеки, хіба що у четвер короткочасно похолоднішає на півночі, заході України.

Такий прогноз підтверджує й колега Діденко кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

РЕКЛАМА

За його словами, впродовж цього тижня очікується класичний літній характер погоди, з періодичними дощами та переважанням теплої, місцями гарячої повітряної маси.

У вівторок, 18 червня, вночі без істотних опадів, удень на Півночі Лівобережжя та місцями у центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами, на решті території країни без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на південному сході до +20 °С; днем +24…+29 °С, на півдні місцями до +32 °С.

РЕКЛАМА

У середу, 19 червня, вночі без опадів, удень у західних та Київській областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали, 17 — 22 м/сек. На решті території країни без опадів. Вітер у західній частині південний, 5 — 10 м/с, на решті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на південному сході до +21 °С; днем +27…+32 °С.

У четвер, 20 червня, у центральних, північних та східних областях пройдуть дощі з грозами, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, у південних та східних областях +17…+22 °С; днем +20…+25 °С, на півдні та в Криму +26…+31 °С.

У п'ятницю, 21 червня, опадів в Україні не очікується. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, у південних областях до +18 °С; днем +22…+27 °С.

У суботу, 22 червня, утримається переважно суха стійка погода, лише вдень у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер західної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, днем ​​+27…+32°С.

У неділю, 23 червня, у західних областях місцями пройдуть дощі із грозами, на решті території України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, удень +29…+34 °С, на півдні місцями +36 °С.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що цього року літо очікується дещо спекотніше, ніж минулого. Найвища температура, за прогнозами синоптиків, буде у липні та першій половині серпня.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

43

Читайте нас у Facebook