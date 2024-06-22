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Політика

Республіка Узбекистан обрана в адміністративну раду Міжнародної організації праці

23:45 22 червня 2024
Міжнародна організація праці

7 червня 2024 року у штаб-квартирі МОП, у місті Женева, у рамках 112-ї сесії Міжнародної конференції праці відбулися вибори членів Адміністративної ради Організації та їх заступників на період 2024−2027 років.

За підсумками голосування, Республіка Узбекистан, отримавши найбільшу кількість голосів (194 за необхідного мінімуму 105), вперше у своїй історії була обрана до Адміністративної ради МОП, як заступник члена.

Обрання Узбекистану до Адміністративної ради є історичною подією, оскільки узбецька сторона вперше увійшла до складу цього ключового органу МОП.

Держави-члени МОП високо оцінюють рішучість і політичну волю Президента Республіки Узбекистан, які призвели до викорінення в країні дитячої та примусової праці, ратифікації низки важливих конвенцій МОП у сфері просування принципів гідної праці, переходу від політики ігнорування проблем до їх вирішення через діалог.

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Адміністративна рада є виконавчим органом МОП. Керує роботою Організації у період між сесіями Міжнародної конференції праці та визначає порядок виконання її рішень. Щорічно проводяться три сесії Адміністративної ради — у березні, червні та листопаді.

До складу Адміністративної ради входять 56 членів та 66 їх заступників, які обираються на три роки.

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