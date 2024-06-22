Можна розраховувати на підвищення зарплати: липень різко змінить фінансове становище цих знаків зодіаку

Липень стане місяцем, коли у багатьох людей відбудуться різкі зміни у фінансах, причому майже за один день. Йдеться про з'єднання Марса та Урана у знаку Тельця, яке відбувається 16 липня, а значить у дні поряд із цією датою у багатьох цілком можуть статися прориви. Наприклад, є можливість отримати підвищення зарплати, а може у вас з'явиться новий бізнес-партнер або друге джерело доходу, інформує Ukr.Media.

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Крім того, визначальним фактором акценту на матеріальному боці життя за традицією буде Повний місяць у знаку Козеріг, адже він, нарівні з Тельцем і Дівою, заправляє фінансовими потоками. Козеріг — знак мети та досягнень, тому концентрація його енергії 23−24 липня може для багатьох людей означати грошові метаморфози.

Козеріг

Повний місяць відбувається у вашому знаку і при впливі Урана може принести раптове рішення, пов'язане із вкладенням грошей в особистий бізнес. Для тих Козерогів, які не мають проєкту, ймовірно буде потреба оплатити щось для своєї дитини. Марс ще на початку липня наголосить на темі дітей, тому є всі шанси на фінансовий внесок — оплата відпочинку, навчання, або вкладення грошей для оздоровлення (наприклад, у серпні ви вирішите пройти курс для підготовки до зачаття).

Стрілець

У вашому випадку є всі шанси отримати підвищення зарплати, тому що 16 липня у вас може відбутися важлива розмова щодо грошей із босом. І вже до 24 липня може бути прийняте рішення, яке пов'язане з вашим доходом — Повний місяць у Козерозі наголосить саме на заробітку. Цікаво, що до кінця липня та у серпні з'єднання Юпітера та Марса в секторі партнерства може принести підписання контракту, договору, співробітництва.

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Близнюки

На вас чекає серйозний прорив у фінансах, причому ймовірно, що ви дізнаєтеся про щось, пов'язане з вашими доходами та вкладами в районі 16 липня. З'єднання Марса та Урана в секторі таємниць висвітить те, що було приховано від вас. Наприклад, ви дізнаєтеся про розмови про якісь заощадження чи кредити, які велися між родичами далеко від вас. Повний місяць 24 липня в Козерозі дасть вам ясну картину фінансів, особливо важливою стане інформація щодо грошей вашого партнера. Наприклад, друга половинка розповість, що якісь витрати зробила поза вашим відомом.

Овен

Повний місяць у Козерозі 24 липня відбувається у вашому секторі досягнень — ви в якомусь плані дістанетеся до точки свого призначення, щоправда відчуєте ви це заздалегідь, ще 16 липня. Ймовірно, ви здійсните грошовий прорив завдяки партнерству з друзями — збирайте «данину з палат» 24 липня. На вас чекає великий урожай! Втім, багато Овнів вирішать змінити вектор свого кар'єрного розвитку — Повний місяць у Козерозі відбувається поруч із вашим співуправителем Плутоном. Ніби ви підходите до важливого рішення, коли настав час визначити свій розвиток на найближчі 20 років — з ким, куди і за які гроші ви рухаєтеся далі.

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Телець

16 липня Марс і Уран поєднуються у вашому знаку, причому обидві планети позначають вплив сторонніх об'єктів на ваше життя. Цілком може трапитися знайомство з людиною, яка запропонує вам велике фінансове вкладення на серпень, але для цього саме до 24 липня в Повний місяць у Козерозі доведеться приймати серйозне фінансове рішення. Воно може стосуватися вкладення в бізнес або обговорення зарплати із двома роботодавцями.

Раніше «ФАКТИ» писали, на кого в кінці червня чекає стрімкий кар’єрний зліт.

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