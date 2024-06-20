40.41 / 40.91 43.49 / 44.18
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

«Полуничний» повний місяць у червні: коли настане, що не можна робити в цей день і як залучити вдачу

15:40 20 червня 2024
Полуничний повний місяць

Після дня літнього сонцестояння незабаром настане перша літня повня, яку ще називають Полуничною. Вона може залучити до життя людей щастя, якщо правильно розпланувати свої дії у важливий день.

Місяць увійде до цієї фази вже 22 червня, о 4:07. І до цієї події варто підготуватися.

Цього разу повня пройде у знаку Козерога. А це означає, що багато хто отримає шанс досягти своїх цілей. 10-й знак зодіаку допомагає у вирішенні складних питань та сприяє кар'єрному зростанню.

Перед і після повного місяця варто утриматися від деяких дій. Все через те, що вони можуть викликати біду і повністю «нейтралізувати» весь позитивний вплив.

РЕКЛАМА

Не варто робити таке:

• сваритися та плести інтриги — все погане повернеться, а тому емоції потрібно тримати під контролем
• починати щось нове — відкладіть плани на важливі справи, успіху все одно не буде
• витрачати багато грошей — фінансові вкладення можуть призвести до краху та злиднів.

РЕКЛАМА

Щоб успіх прийшов у ваше життя і подарував чимало дива, потрібно зайнятися цим:

• завершіть усі важливі проекти
• роздайте борги
• виконайте всі обіцянки
• звільніть свій простір від усього старого та непотрібного
• займіться своїм здоров'ям
• детально розпишіть свої цілі та складіть план, якого потім потрібно дотримуватись
• не бійтеся мріяти та ставити перед собою великі цілі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що обіцяє місячний календар на червень 2024 року.

114

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Енергозберігаюча лампочка

Споживання електроенергії до 100 кВт/год: тариф не буде нижчим, але є важливий нюанс

Знаки зодіаку

Не намагайтеся їх перехитрити: астрологи назвали три «найрозумніші» знаки зодіаку

Розкидання гною на кордоні

Поляки почали поливати кордон свинячим гноєм: що відбувається

Обрізування високорослих томатів

Не «пасинкування», а «вбивство»: які листки не можна видаляти на детермінантних томатах

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту