«Полуничний» повний місяць у червні: коли настане, що не можна робити в цей день і як залучити вдачу

Після дня літнього сонцестояння незабаром настане перша літня повня, яку ще називають Полуничною. Вона може залучити до життя людей щастя, якщо правильно розпланувати свої дії у важливий день.

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Місяць увійде до цієї фази вже 22 червня, о 4:07. І до цієї події варто підготуватися.

Цього разу повня пройде у знаку Козерога. А це означає, що багато хто отримає шанс досягти своїх цілей. 10-й знак зодіаку допомагає у вирішенні складних питань та сприяє кар'єрному зростанню.

Перед і після повного місяця варто утриматися від деяких дій. Все через те, що вони можуть викликати біду і повністю «нейтралізувати» весь позитивний вплив.

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Не варто робити таке:

• сваритися та плести інтриги — все погане повернеться, а тому емоції потрібно тримати під контролем

• починати щось нове — відкладіть плани на важливі справи, успіху все одно не буде

• витрачати багато грошей — фінансові вкладення можуть призвести до краху та злиднів.

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Щоб успіх прийшов у ваше життя і подарував чимало дива, потрібно зайнятися цим:

• завершіть усі важливі проекти

• роздайте борги

• виконайте всі обіцянки

• звільніть свій простір від усього старого та непотрібного

• займіться своїм здоров'ям

• детально розпишіть свої цілі та складіть план, якого потім потрібно дотримуватись

• не бійтеся мріяти та ставити перед собою великі цілі.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що обіцяє місячний календар на червень 2024 року.

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