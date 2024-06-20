«Полуничний» повний місяць у червні: коли настане, що не можна робити в цей день і як залучити вдачу
Після дня літнього сонцестояння незабаром настане перша літня повня, яку ще називають Полуничною. Вона може залучити до життя людей щастя, якщо правильно розпланувати свої дії у важливий день.
Місяць увійде до цієї фази вже 22 червня, о 4:07. І до цієї події варто підготуватися.
Цього разу повня пройде у знаку Козерога. А це означає, що багато хто отримає шанс досягти своїх цілей. 10-й знак зодіаку допомагає у вирішенні складних питань та сприяє кар'єрному зростанню.
Перед і після повного місяця варто утриматися від деяких дій. Все через те, що вони можуть викликати біду і повністю «нейтралізувати» весь позитивний вплив.
Не варто робити таке:
• сваритися та плести інтриги — все погане повернеться, а тому емоції потрібно тримати під контролем
• починати щось нове — відкладіть плани на важливі справи, успіху все одно не буде
• витрачати багато грошей — фінансові вкладення можуть призвести до краху та злиднів.
Щоб успіх прийшов у ваше життя і подарував чимало дива, потрібно зайнятися цим:
• завершіть усі важливі проекти
• роздайте борги
• виконайте всі обіцянки
• звільніть свій простір від усього старого та непотрібного
• займіться своїм здоров'ям
• детально розпишіть свої цілі та складіть план, якого потім потрібно дотримуватись
• не бійтеся мріяти та ставити перед собою великі цілі.
Раніше «ФАКТИ» писали, що обіцяє місячний календар на червень 2024 року.114
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