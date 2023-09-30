Друг Залужного генерал Міллі змушений вжити заходів щодо захисту своєї сім'ї: що сталося

Генерал Марк Міллі 29 вересня пішов у відставку з посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Нагадаємо, це найвища офіцерська посада у Збройних силах США. Міллі займав його протягом чотирьох років. Його призначили за президента Дональда Трампа.

Між генералом та главою держави одразу склалися напружені відносини. 2020 року Міллі публічно вибачився за те, що приєднався до Трампа, коли йшов від Білого дому до найближчої церкви, щоб сфотографуватися після того, як президент наказав поліції та нацгвардії розчистити йому шлях від протестувальників. Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ та гумові кулі.

Трамп й досі не пробачив Міллі цю заяву. Днями колишній президент звинуватив генерала у державній зраді. Він написав у соцмережі Truth, яку сам заснував, коли його заблокували в Twitter, що Міллі несе відповідальність за «хаотичний вихід» американського контингенту з Афганістану. Крім того, Трамп стверджує, що генерал нібито таємно підтримував контакти з Пекіном та передавав китайському керівництву плани президента США. «За подібні дії в минулі часи існувало одне покарання — СМЕРТЬ!» — додав Трамп.

Генерал Міллі, коментуючи потім звинувачення колишнього президента в телепрограмі «60 хвилин» на каналі CBS, наголосив: «Я служив вірою та правдою конституції США протягом 44 з половиною років. Тепер я змушений вжити адекватних заходів, щоб забезпечити безпеку собі та моїй родині. Звичайно, мені хотілося б, щоб такі коментарі на мою адресу не звучали. Але це сталося…»

На церемонії передачі повноважень голови Об'єднаного комітету начальників штабів генералу Чарльзу К. Брауну Міллі у присутності президента Джо Байдена та міністра оборони США Ллойда Остіна завдав ще одного публічного та глузливого випаду на адресу Трампа.

«Ми не приносимо присягу королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не приносимо присягу тому, хто хоче стати диктатором-наслідувачем. Ми не приносимо присягу окремій людині. Ми складаємо присягу конституції», — заявив Марк Міллі.

Цілком очевидно, що саме Трампа генерал назвав «диктатором-наслідувачем».

Нагадаємо, днями Дональда Трампа, який заробив на своєму тюремному фото мільйони доларів, було визнано судом винним у шахрайстві.

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