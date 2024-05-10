Генштаб більше не буде погоджувати списки бронювання військовозобов’язаних: що відомо

Кабінет міністрів вніс зміни в Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком під час дії воєнного стану.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 8 травня 2024 № 520.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з документом, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони.

Водночас, бронювання, як і раніше, здійснюється за рішенням Мінекономіки.

РЕКЛАМА

Зазначимо, працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зараз це регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 року № 76. Але Верховна рада ухвалила закон про нові порядки військової служби, мобілізації та військового обліку. Тому Кабмін протягом місяця з дня публікації закону (з 17 квітня) повинен визначитися з новим порядком бронювання.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, 7 травня (у перехідний період) Кабмін продовжив на місяць термін дії всіх чинних бронювань від мобілізації. Рішення уряду передбачає, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які надані за постановою № 76 і не закінчилися станом на 7 травня, автоматично продовжуються на один місяць.

РЕКЛАМА

224

Читайте нас у Facebook