Генштаб більше не буде погоджувати списки бронювання військовозобов’язаних: що відомо
Кабінет міністрів вніс зміни в Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком під час дії воєнного стану.
Про це йдеться в постанові Кабміну від 8 травня 2024 № 520.
Згідно з документом, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони.
Водночас, бронювання, як і раніше, здійснюється за рішенням Мінекономіки.
Зазначимо, працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації.
Зараз це регулюється постановою Кабміну від
Нагадаємо, 7 травня (у перехідний період) Кабмін продовжив на місяць термін дії всіх чинних бронювань від мобілізації. Рішення уряду передбачає, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які надані за постановою № 76 і не закінчилися станом на 7 травня, автоматично продовжуються на один місяць.224
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