Окупанти перекинули в Україну 80% військ з фінського кордону

Через загрозу з боку росії, фінська розвідка відслідковує ситуацію навколо російських військових баз, розташованих біля кордонів із Фінляндією. Так, джерело у розвідці анонімно повідомило виданню Yle, що 80 відсотків живої сили й техніки сухопутних військ рф були перекинуті в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

«Казарми здебільшого використовують під обслуговування техніки та навчання новобранців», — йдеться у публікації.

Супутникові знімки, які отримало видання, однак, не показують таких радикальних змін, а на території парку озброєння і техніки в Петрозаводську побудовано новий ангар. На думку експерта, техніка на знімках не є списаною, пише Yle.

«Звісно, якщо там проводиться навчання солдатів, то для них залишено навчальне обладнання. Основне завдання військового парку в Петрозаводську, ймовірно, полягає в ремонті техніки та відправці її на фронт. І, звісно, виконувати таку роботу краще в закритому приміщенні», — заявив майор у відставці Марко Еклунд.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що через постійні українські атаки, окупанти змушені перекидати додаткові засоби протиповітряної оборони в Крим.

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook