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путін погрожує Фінляндії проблемами через членство в НАТО

14:13 18 грудня 2023
путін

Президент росії володимир путін пригрозив новому члену НАТО і сусідній Фінляндії невизначеними «проблемами».

«Всі попередні суперечки, в тому числі територіальні, вже були вирішені в 20-му столітті, — сказав путін в телевізійному інтерв'ю. — Ніяких проблем раніше не було, але зараз вони з'явилися. Поки що росія розбудовуватиме Ленінградський військовий округ навколо Санкт-Петербурга і розміщуватиме там певні військові частини».

Однак путін не назвав причину вступу Фінляндії до НАТО. У Гельсінкі відмовились від свого багаторічного нейтралітету через російську війну проти України і разом зі Швецією подали заявку на членство в західному військовому альянсі.

Нещодавно США уклали зі Стокгольмом угоду про використання шведських військових об'єктів. Дуже схожа угода готується до підписання з Фінляндією: фінський уряд нещодавно опублікував деталі відповідної угоди, яка надасть американським військовим доступ до 15 фінських баз. Підписання угоди заплановане у Вашингтоні.

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Раніше повідомлялося, що Фінляндія змушена направити армію на допомогу своїм прикордонникам на кордоні з росією.

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