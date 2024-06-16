Російські окупанти змушені перекидати додаткові засоби ППО до Криму: що відбувається

Постійні українські атаки на військові об'єкти рф в окупованому Криму змушують російських військових перекидати додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту існуючих баз та логістичної інфраструктури. Подальші удари України по цих засобах ППО можуть зробити півострів непридатним як плацдарм для російської армії, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Начальник Головного управління військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що російські війська розмістили в Криму систему протиповітряної оборони С-500, модернізовану версію С-300, з метою зміцнення протиповітряної оборони півострова. Буданов також зазначив, що росіяни раніше не використовували цю експериментальну систему в бойових умовах.

За даними Forbes, аеродром Бельбек в окупованому Криму перетворюється на «пастку виснаження» для російської ППО після кількох успішних українських атак. Українські сили, можливо, знищили елементи чотирьох або п'яти батарей С-400, хоча у російських військових залишається понад 50 таких батарей.

Російські окупанти розмістили 17 барж біля мосту через Керченську протоку для захисту від ударів українських безпілотників. Раніше вони встановили вісім барж на південній стороні мосту з аналогічною метою.

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Зусилля України, спрямовані на послаблення російської ППО в Криму, можуть призвести до перекидання до півострова більше російських засобів ППО, що зробить їх вразливими до подальших ударів з боку ЗСУ. Аналітики ISW вважають, що українські війська організовано знижують ефективність російської ППО, що в довгостроковій перспективі дозволить Україні успішніше використовувати пілотовану авіацію, зокрема винищувачі F-16.

Захід давно підтримує право України на удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму. Українські сили, в принципі, могли б повторити свої успішні атаки по військових об'єктах у росії, якби Захід схвалив такі удари в тилу рф.

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Раніше начальник ГУР Кирило Буданов озвучив наслідки удару по російському аеродрому в Морозовську в Ростовській області росії.

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