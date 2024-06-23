Майже сто відсотків: Дмитро Волканов оцінив «внесок» Андрія Данилка у свій успіх

Український співак і фіналіст шоу «Х-фактор-9» Дмитро Волканов, який нещодавно знайшов «кохання свого життя» Лєночку вважає, що на 98% завдячує Андрієві Данилку своїм успіхом на сцені — і йдеться не лише про роботу.

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«Це не тільки робота. Це життєва позиція, бажання робити так, як тобі треба. Він коли взяв мене на роботу в колектив, то сказав: „Дімо, я тобі допомагати не буду, але ти в колективі для того, щоб бачити як це працює“. Я надихався. Я знайшов у ньому наставника, вчителя, і людину, на яку я хочу бути схожим. Це супершкола», — розповів Дмитро Олексію Суханову.

«Коли я не буду знати, що робити далі, то я йому зателефоную, і він мені допоможе. Людина, яка багато для мене важить. Нам завжди є про що поговорити. На жаль, зараз ми стали набагато менше спілкуватися. Напевно, через те, що я дуже серйозно зайнявся сольною кар'єрою. Просто ми спілкуємося рідко», — додав артист.

Так, Дмитро зізнався, що важкий період прийшов з початком повномасштабного вторгнення, коли всі концерти артистки припинилися й необхідно було шукати інші способи заробітку. Зокрема, тоді юний співак переїхав до Львова й працював у сфері обслуговування. До слова, сам Волканов називає це чи не найскладнішим періодом у його житті.

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«Почалася повномасштабна війна і певний період часу роботи не було. А потрібно було за щось жити, але грошей у нього (Андрія Данилка — прим. ред.) я не брав. Не хотів. Тому з Києва я приїхав до Львова. Це був для мене новий виклик. Тобто, я розумів, що зараз роботи не буде в колективі. Перший концерт від початку повномасштабної війни відбувся майже через пів року. Але мені ці пів року треба було чимось займатися, платити за квартиру, яку я винаймав на Печерську. Це був переломний момент. Я плакав», — розповів співак.

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Через деякий час концерти Вєрки Сердючки відновилися, тож Дмитро повернувся до колективу, в якому грав роль «зайця». Втім, через вісім місяців пішов вдруге й вже остаточно, адже почав займатися сольною кар'єрою.

«Я прийняв пропозицію повернутися в колектив. З липня по лютий. Вісім місяців. Було дуже велике бажання і впевненість, що вийде (розпочати сольну кар'єру — прим. ред.). Я в той період дуже активно писав. І Андрій став звертати увагу на цю творчість. Він дав мені зрозуміти, що це може бути непогано. І мені це дуже сподобалось. Я почав ще більше писати, випускати пісні. Люди класно реагували», — пояснив виконавець.

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Нагадаємо, що в квітні Дмитро Волканов порадував шанувальників новим хітом.

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