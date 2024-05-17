«Полем битви має бути Україна, Польща, Центральна Європа і Німеччина»: як цю тезу ідеолога путінізму дугіна зараз втілюють в життя російські спецслужби

аналітик Центру політичних досліджень «Доктрина», експерт Українсько-Польської медіаплатформи Анатолій Курносов. Наш кореспондент зустрівся з ним на круглому столі «Як убиває російський терор: передумови, загрози та виклики», який пройшов в столиці. Цілком вірогідно, що вчасно зірваний СБУ план підпалу 9 травня російськими агентами великих торговельних центрів в Києві являється частиною значно масштабнішої терористичної операції рф. Про це «ФАКТАМ» розповів. Наш кореспондент зустрівся з ним на круглому столі «Як убиває російський терор: передумови, загрози та виклики», який пройшов в столиці.

«Підірвали військовий склад в Болгарії, з якого планувалось відправити боєприпаси в Україну»

— Днями Служба безпеки Україна повідомила про арешт групи російських агентів головного управління розвідки генштабу рф, які готували на 9 травня підпал в Києві одразу декількох будівельних супермаркетів однієї з торговельних мереж, а також кафе, — розповів «ФАКТАМ» Анатолій Курносов. — Нагадаю, в повідомленні СБУ йдеться про те, що саморобні вибухові пристрої, замасковані в упаковки з-під чаю, терористи мали підкласти у відділах, в яких продаються вогненебезпечні легкозаймисті товари. Це, за задумом тих, хто планував ці теракти, мало призвести до максимально сильної пожежі, погасити яку буде складно і довго.

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Таймери вибухових пристроїв організатору терактів наказали виставити на час, коли в супермаркетах очікувалась максимальна кількість покупців. Це збільшило б кількість постраждалих та посилило б негативний психологічний вплив на широке коло людей. На щастя, цьому вдалося запобігти.

Затримання російських агентів, які намагалися здійснити теракти в Києві на 9 травня. Фото СБУ

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Але чи не являється ця невдала для росіян терористична операція частиною більш масштабного плану з дестабілізації ситуації в декількох країнах Європи? Підстави зробити таке припущення дає те, що останнім часом в цих країнах відбулася серія масштабних пожеж. Так, 12 травня в Варшаві спалахнув величезний (майже 1400 магазинів) торговельний комплекс Marywilska 44 (займання сталося вночі, загиблих, на щастя, не було. — Авт.). Погасити пожежу було дуже складно. На це пішло багато часу, оскільки, за попередніми висновками, підпали на території комплексу відбулися у декількох місцях, в яких знаходилося багато… легкозаймистих матеріалів і хімікатів. Тобто сценарій виникнення пожежі в основних рисах такий, який вдалося попередити в Києві: закласти вибухівку в великий торговельний комплекс серед вогненебезпечних та легкозаймистих товарів. Як бачите, злочинний почерк той же самий!

Погасити пожежу в торговельному центрі в Варшаві було дуже складно, оскільки, за попередніми висновками, підпали відбулися у декількох місцях, в яких знаходилося багато легкозаймистих матеріалів і хімікатів. Фото: Reuters/Scanpix

— Польським правоохоронцям вдалося знайти винних в пожежі в цьому торговельному центрові в Варшаві?

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— Наскільки мені відомо, поки що ні. Остаточні висновки щодо цієї масштабної пожежі робити поки зарано — триває поліцейське розслідування та розслідування пожежної служби Варшави. Проте, повторю, сценарій підпалів, які російська агентура мала здійснити в Києві, дуже схожі на те, чому не вдалося запобігти в польській столиці.

Зважте також, що пожежа 12 травня була однією серед декількох інших, які спалахнули в ту і попередню добу в Польщі (на одному з заводів, на сміттєзвалищі у Семяновіце-Шльонському). А перед цим сталося два підпали в Німеччині, один з яких — на оборонному підприємстві.

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Тут є сенс нагадати, найрезонансніші злочини, скоєні російськими агентами в Європі в недавньому минулому: отруєння у березні 2018 року в Великій Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, спробу державного перевороту в Чорногорії, підриви складу з боєприпасами в Чехії у 2014 році та декількох військових складів в Болгарії.

Зауважу, що під час одного з таких терактів, скоєних в Болгарії у 2015-му, вибухнули ракети та протитанкові гранати, які планувалося передати Україні. Російські спецслужби також здійснили замах на життя відомого болгарського підприємця Еміліана Гебрєва, який працює в галузі оборонної промисловості. Склади цього бізнесмена російські агенти підривали декілька разів.

Щодо матеріальних доказів, зібраних на місці підриву у 2015 році складу боєприпасів в Болгарії, то вони були передані в Софію для проведення експертизи і… згоріли в будівлі, в якій їх зберігали. За словами відомого журналіста-розслідувача Христо Грозєва, за цією пожежею стоять підлеглі російського генерал-лейтенанта Андрія Авер'янова.

Вибух складу боєприпасів в Чехії. Фото Reuters

— Цей генерал служить в одній зі спецслужб?

— Так — в ГРУ генштабу рф, очолює 161-й центр підготовки спеціалістів (військова частина 29155). Цей центр спеціалізується на таємних операціях зі дестабілізації ситуації в різних куточках світу, в тому числі в Європі — диверсії, підривна діяльність, вбивства.

До речі, після вбивства пригожина сумнозвісна ПВК «Вагнер» знаходиться під повним контролем ГРУ. Частиною операцій «Вагнера» курує саме генерал-лейтенант Авер'янов.

«росія нав’язує жителям Африки ідею, що вони мають право на Європу — як компенсацію за колоніальне минуле»

— В африканських країнах росія не тільки нав’язує свою присутність, зокрема за допомогою «Вагнера», але й активно вербує найманців для війни в Україні. Вплив російської федерації на ці держави справді такий значний, яким його намагається представити путін?

— Цей вплив, на жаль, чималий. Причина не тільки в прямій матеріальній та військовій підтримці авторитарних режимів в цих країнах. Річ у тім, що путінська пропаганда втовкмачує широким масам африканців «мантру» про «несправедливе багатство Заходу». Грає на тому, що чимало з них прагнуть «повного реваншу», помсти за період колоніалізму. Російська пропаганда підштовхує їх до думки: європейці століттями експлуатували ваших предків, привласнювали природні багатства вашого континенту, то ж тепер ви маєте право на Європу для себе. І це має позитивний відгук у значною частини населення країн Африки.

Військовий злочинець путін сказав, що у росії немає кордонів. От “вагнервці” і в Африці насаджують «русскій мір».Фото: CBS News

— Це одна з причин їх масштабної міграції в країни Європи?

— Принаймні росія усіляко провокує цю міграцію, бо бачить в ній інструмент впливу на Європу. Серед африканців, які туди рвуться, є й такі, хто налаштовані вкрай агресивно до західних цінностей. Криваві наслідки цього всім відомі.

— Африканці щиро люблять росію, тому записується в її армію, щоб воювати проти України?

— Слід розуміти, що чимало з них ставляться до колишнього СРСР як до країни, яка підтримувала звільнення від колоніалізму. Це ставлення вони трансформують на рф. Зауважу, що путінська пропаганда активно застосовує для впливу на широкі маси африканців найпростіші засоби впливу — мультики та гостросюжетні бойовики низького художнього рівня. В цьому «кіно» ті ж самі «вагнерівці» показується лицарями, які борються за «справедливість» а, скажімо, французькі військові — як втілення зла.

Серед роликів, які росія демонструє в Африці, є такі, в яких показуються зруйновані українські міста і села. Як не дивно, на значну частину глядачів це справляє позитивне враження: мовляв, рф сильна. Робить, що захоче, не зважає на міжнародне право. Позиція альфа-самця — що хочу, те й роблю — на жаль, імпонує певному контингенту.

Навіть продовольчу кризу в бідних країнах росія використовує у своїх пропагандистських цілях — втовкмачує мешканцям Африки, що ця криза виникла через санкції, які запровадив проти неї Захід через військове вторгнення в Україну.

«Серед відеороликів, які росія демонструє в Африці є такі, в яких показуються зруйновані українські міста і села. Як не дивно, на значну частину глядачів це справляє позитивне враження», - каже Анатолій Курносов. Фото з сайту https://armyinform.com.ua

— Чому путінський режим, який підтримує чимала частина населення російської федерації, з майже патологічною ненавистю ставиться до західної цивілізації?

— До певної міри відповідь на це питання може дати інтерв’ю ідеолога російського нацизму дугіна, яке він дав ще у 1998 році головному редактору польського видання Fronda Ґжеґожу Ґурни. Ось, будь ласка, декілька цитат: «Йде велика боротьба між Візантією та Римом, росією та Заходом, євразійством і атлантизмом, соціалізмом і капіталізмом, варварством і цивілізацією». Цікаво що, згідно дугіну, саме росія несе світу варварство. Далі він каже таке: «У цьому великому зіткненні цивілізації та євразійської культури все, що лежить між нами — Польща, Україна, Центральна Європа і, можливо, навіть Німеччина — має зникнути і має бути полем битви. Захід — географічний сатана, антихрист. Захід має заплатити за все. Європа сьогодні має вибір: євразійство чи атлантизм. Або вона йде з росією, або з Америкою. Треба влаштовувати атаки, займатися диверсіями, підпалювати та підривати мости. Потрібні руйнація і терор».

Тож теракти, які зараз вчиняють російські спецслужби, це те, до чого вже давно закликає дугін. І далі: «Я чекаю на свого Івана Грозного. Усі політики, які будуть шукати справжню та велику ідею для росії, рано чи пізно прийдуть до мене. Тому що це об’єктивна ідея росії». Тепер ми знаємо, що свого «Івана Грозного» дугіну не довелося довго чекати.

Як не дивно, але вже тоді, наприкінці 1990-х, книга дугіна «Основи геополітики» була рекомендована як підручник для російських військово-дипломатичних академій. Науковим консультантом цієї книги став генерал-лейтенант Ніколай Клопотов, який в ті часи відповідав за стратегічне геопланування у військовій академії генштабу російської федерації. Показово, що книга мала чималий успіх, тож суттєво вплинула на російську еліту. До речі, нещодавно дугіна призначили керівником Вищої політичної школи імені Івана Ільїна при Російському гуманітарному університеті. Відомо, що Ільїн, який славив Гітлера — улюблений філософ путіна.

Зараз дугін висловлюється ще більш дико, погрожує світу ядерною зброєю. Офіційна риторика росії фактично така ж сама, як і у нього. Слід чітко розуміти, що метою путінського режиму являється не лише захоплення України.

До речі, керівник програми «Східна Європа» з Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський заявив в ефірі RMF FM: «Польща де-факто перебуває у стані війни з росією». Він пояснив, чому: навіть якщо поляки так не думають, то таким є погляд москви. «Може в парних танцях і потрібні двоє, але для того, щоб розпочати війну, потрібна лише одна сторона. Росіяни дають нам зрозуміти, що вони воюють з нами, тобто із західною спільнотою, цивілізованим світом», — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила мережу агентів фсб рф, які готували черговий замах на президента України Володимира Зеленського, а також планували вбити очільника ГУР МО Кирила Буданова та керівника Служби безпеки Василя Малюка.

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