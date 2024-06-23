Російська ППО вбила дитину в Севастополі: що сталося

Після нічної повітряної атаки на Україну, яку агресор здійснив з території анексованого ним Криму, на півострів прилетіли українські ракети. Спочатку про сильні вибухи повідомили жителі Севастополя та Балаклави, а згодом «бавовна» сталася у районі Миколаївки та Інкерману.

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Вже традиційно окупанти вдалися до перекриття Кримського мосту.

Самопроголошений «губернатор» Севастополя михаїл развожаєв заявив, що над Чорним морем начебто знищили п'ять повітряних цілей, уламки яких впали у прибережну зону (вочевидь йдеться про пляж Учкуївка).

В результаті нібито уламками поранено кількох людей і виникли дві пожежі.

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Також за повідомленням «губернатора», загинули двоє цивільних.

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Проте очевидці звинувачують у трагедії не Україну, а «криворуку» ППО російських окупантів.

Нагадаємо, що Сили оборони України вже давно завдають прицільних ударів по комплексах ППО на території анексованого Криму, тим самим затягуючи росіян в пастку.

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