Російська ППО вбила дитину в Севастополі: що сталося
Після нічної повітряної атаки на Україну, яку агресор здійснив з території анексованого ним Криму, на півострів прилетіли українські ракети. Спочатку про сильні вибухи повідомили жителі Севастополя та Балаклави, а згодом «бавовна» сталася у районі Миколаївки та Інкерману.
Вже традиційно окупанти вдалися до перекриття Кримського мосту.
Самопроголошений «губернатор» Севастополя михаїл развожаєв заявив, що над Чорним морем начебто знищили п'ять повітряних цілей, уламки яких впали у прибережну зону (вочевидь йдеться про пляж Учкуївка).
В результаті нібито уламками поранено кількох людей і виникли дві пожежі.
Також за повідомленням «губернатора», загинули двоє цивільних.
Проте очевидці звинувачують у трагедії не Україну, а «криворуку» ППО російських окупантів.
Нагадаємо, що Сили оборони України вже давно завдають прицільних ударів по комплексах ППО на території анексованого Криму, тим самим затягуючи росіян в пастку.1531
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