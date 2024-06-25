Примусове повернення додому: що вирішив уряд Німеччини щодо біженців з України

Під час дебатів про надання громадянської допомоги деяким українським біженцям у Німеччині німецький уряд відкинув ідею примусового повернення на певні території.

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«Ми бачимо, що російські збройні сили здійснюють свої напади по всій території України в рамках своєї агресивної війни, порушуючи міжнародне право, — заявив речник Федерального міністерства закордонних справ у Берліні. — Російські атаки були спрямовані, зокрема, на об'єкти енергопостачання та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Тому я не знаю, де зараз може бути безпечне місце в Україні», пише n-tv.de.

Днями консерватори закликали відправити біженців назад в Україну, якщо вони не погоджуються на роботу в Німеччині.

«Цей принцип має діяти вже понад два роки після початку війни — берися за роботу в Німеччині або повертайся в безпечні райони на заході України», — заявив лідер парламентської фракції ХСС Олександр Добріндт в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

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З червня 2022 року біженці з України у Німеччині отримують базові соціальні виплати (тепер відомі як громадянська допомога) — замість менших виплат, передбачених законом про допомогу особам, які шукають притулку. Про це тоді домовилися федеральний і земельні уряди. Біженцям не потрібно подавати прохання про надання притулку, оскільки їх приймають до Європейського союзу на підставі Директиви про масовий приплив мігрантів. Востаннє цей статус був продовжений для українських біженців до березня 2026 року. Фінансова державна підтримка, яку вони отримуватимуть в окремих країнах ЄС, цим не регулюється.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, Німеччина наразі пропонує захист для близько 1,17 мільйона осіб з України, більшість з яких — жінки та діти. За словами міністра праці Губертуса Хайля, близько 187 000 українських біженців нещодавно отримали роботу, за яку сплачуються внески на соціальне страхування. У цьому контексті речник уряду Штеффен Гебештрайт згадав про так званий Job Turbo.

Восени німецький уряд оголосив про «турбопрацевлаштування», щоб дозволити біженцям, які мають перспективу залишитися в Німеччині, швидше знайти роботу.

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«Те, що українські біженці працевлаштовуються за умови сплати внесків на соціальне страхування, цілком в їхніх інтересах, але також і в наших інтересах, — сказав Гебештрайт. - Втім, показники Job Turbo поки що не виправдовують очікувань».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Німеччині обмежать виплату допомоги біженцям готівкою.

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