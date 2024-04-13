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Гроші

У Німеччині обмежать виплату допомоги біженцям готівкою

11:02 13 квітня 2024
Євро

У Німеччині, де нещодавно опозиційна партія пропонувала позбавляти виплат чоловіків-українців, які на батьківщині підлягають мобілізації, Бундестаг зробив крок на шляху запровадження спеціалної платіжної картки для біженців та шукачів притулку.

Як повідомляє видання tagesschau.de, в майбутньому іноземці отримуватимуть частину прожиткового мінімуму від держави у безготівковому вигляді, а не готівкою. Це передбачає ухвалена поправка до закону щодо допомоги шукачам притулку.

Однією з цілей запровадження системи платіжних карток називають запобігання пересиланню мігрантами грошей контрабандистам або родичам та друзям за кордон.

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У той же час місцева влада може приймати індивідуально рішення щодо того, скільки готівки власники карток можуть зняти протягом певного періоду часу. При цьому беруться до уваги «індивідуальні потреби та обставини на місці».

Раніше експерт з міграції та співзасновник берлінського аналітичного центру European Stability Initiative Джеральд Кнаус зазначав, що у випадку програшу України ситуація з міграцією буде жахливою — біженцями можуть стати ще десять мільйонів людей.

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Фото Pixabay

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