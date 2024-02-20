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Жити доведеться в ангарах, контейнерах чи спортзалах: на яких умовах Німеччина приймає біженців з України

16:36 20 лютого 2024
біженці

Німеччина надала тимчасовий захист 1,2 млн українців. І хоч розрахунки роботодавців на те, що біженці наповнять ринок праці не виправдилися, до країни продовжують їхати тисячі людей.

Зараз більшість біженців прибувають у приймальні пункти, які є таборами для тимчасового проживання. Звідти йде розподіл територією федеральної землі, пише видання uahelp.wiki.

Через дуже важку ситуацію з житлом у країні, біженці повинні усвідомлювати, що їм можуть запропонувати жити в ангарах, гуртожитках, контейнерах чи спортзалах, необов'язково поблизу великого міста.

При цьому зазвичай існує тільки одна можливість зареєструватися, після цього в іншому місці біженців не приймуть. Люди будуть зобов'язані жити в тій федеральній землі, в якій зареєструються або в яку їх спрямують.

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Для переїзду в іншу землю буде потрібен спеціальний дозвіл, який можна отримати тільки з поважних причин: робота або навчання, переїзд до подружжя або неповнолітні діти.

У столиці Німеччини та у шести федеральних землях станом на 14 лютого були відкриті такі прийомні пункти для біженців з України:

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Берлін:
Tegel (колишній аеропорт) — найбільший пункт первинного прийому. Звідти спрямовують на розселення по всій Німеччині. Територія центру закрита. Всередину можна потрапити спеціальним автобусом. Якщо їхати машиною, потрібно буде залишити її на парковці зовні і заїхати всередину автобусом.

Баден-Вюртемберг:
Станом на лютий 2024 року з приймальних пунктів землі Баден-Вюртемберг розподіл іде лише на інші федеральні землі, зокрема в Баварію, Рейнланд-Пфальц і Гессен.

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Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) — центр відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. З січня 2024 року приймає всіх, у тому числі тих, хто їде своїм авто. Автомобіль потрібно паркувати поза приймальним пунктом. У таборі не приймають домашніх тварин, більших за кішку.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) — відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. Важко дістатися громадським транспортом, машиною можна. Не приймають з великими собаками (понад 35 кг) та собаками бійцівських порід. Усі тварини живуть у розпліднику на території приймального пункту, де господарі їх тричі на день провідують, годують та вигулюють. Разом з господарями в кімнатах вихованців не розміщують.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) — відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. Табір не приймає людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду; приймають із невеликими тваринами, які мають перебувати з господарями, собак треба буде тримати постійно на повідку.
Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) — табір більше не приймає біженців з України.

Баварія:
Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) — з табору людей розподіляють по Баварії, приймають із невеликими домашніми тваринами.

Гессен:
Гіссен (Rödgener Straße 59−61, 35394 Gießen Ankunftshalle) — бажано приїжджати до 20:00 у робочі дні. Решту часу теж приймають, але доведеться почекати. Якщо приїхати пізно та без автомобіля, Bahnhofsmission у Франкфурті можуть розмістити на одну ніч.

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд
Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрінгія:
Гермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Умови у всіх таборах приблизно однакові. Українцям радять їхати туди, куди зручно дістатися. Усі приймальні пункти відкриті у режимі 24/7.

Разом з тим, українцям, які знайшли притулок у Великій Британії, продовжать 18-місячну візу за новою схемою.

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