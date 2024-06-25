Обмежень побільшає: що буде з відключеннями світла у другій половині дня 25 червня

Останнім часом українці живуть у режимі постійного зменшеного використання електроенергії. Але в «Укренерго» вирішили й далі збільшити обсяги обмежень електропостачання для споживачів на другу половину дня 25 червня. Про це повідомили у компанії «Укренерго».

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«Сьогодні, 25 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим», — йдеться в повідомленні.

Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00.

«Причина — зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак», — заявили в компанії.

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В «Укренерго» повідомили, що інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

За словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, в найближчі 6−8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії буде складна. До існуючих проблем з генерацією додається зростання споживання.

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Коваленко також додав, що «для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде». Особливо, коли час припадає на пікові години.

Зазначимо, 24 червня через недостатню ефективність застосованих обленерго заходів обмеження споживання, протягом дня застосовувались додаткові обмеження. Зокрема, з 13:00 до 15:48 у Дніпропетровській області були застосовані аварійні відключення.

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Також з 13:00 до 23:00 застосовувався збільшений обсяг обмежень у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

Як заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, Україні зараз не вистачає потужності, щоб задовольнити те споживання. За його словами, відключення необхідні, щоб не допустити блекауту.

Разом з тим, навіть жорстка економія електроенергії і побутові незручності не можуть багатьох українців змусити впадати у відчай й жалітися на життя. Так, співачка Наталка Могилевська розповіла, що в її сім'ї вимушені періоди бездіяльності під час блекаутів перетворюються на час «змагань за собаку».

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