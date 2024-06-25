«До мурах»: Злата Огнєвіч вразила потужним кліпом

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно дала концерт для воїнів, випустила кліп на пісню «Пташка». Саме він став саундтреком до фільму-помсти «Конотопська відьма». У відеокліпі поєднані натурні зйомки за участі Огнєвіч та кадри з майбутнього фільму.

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«Для мене цей трек — уособлення та присвята всім жінкам, які на своїх тендітних плечах несуть цілий світ, — сказала Злата у „Сніданку з 1+1“. — Вони готові боротися за свою землю, своє теперішнє та майбутнє».

Унікальний костюм співачки для кліпу зробила відома стилістка Леся Патока. Злата зізналась, що під час роботи над кліпом відчувала чаклунську силу.

«З ладу виходили камери, — згадала співачка. — Це трапляється завжди, коли знімаєш щось чаклунське, магічне. Зараз дуже важливо відчути внутрішню силу в собі».

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«Бийся пташко, бийся. Маєш два крила. Нічого не бійся, Станеш як стріла, йой!» — співає Злата, стоячи посеред засніженого лісу.

«Це неймовірна пісня, — написали у коментарях під відео. — Дякую, за те що українська музика досягла такого рівня, що послухавши її відкривається друге дихання і віра для того, щоб жити».

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«Дякуємо за нову пісню, — поділилися враженнями. — До мурах… Неймовірно».

«Аж мурахи по всьому тілу і сльози на очах від такої шаленої енергії», — прокоментували пісню.

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Раніше Злата Огнєвіч заінтригувала новиною про заручини.

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