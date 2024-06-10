«Бути тут і зараз»: відома співачка про концерт для воїнів

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч повернулась з фронту, де дала концерт для наших військових. На своїй сторінці у соціальній мережі Злата виклала відео, у якому пояснила своє відношення до подібних заходів.

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На світлині видно, що концертна сцена була збудована прямо посеред лісу та вкрита захисною сіткою.

«Повертаюсь додому, — сказала співачка на відео з машини. — Була на концерті для військових. Трошки зморена, бо цілий день в дорозі. Коли я вже їхала назад, до мене підійшов командир і каже: „Златочка, ми дякуємо, що ви у свій вихідний приїхали до нас“. Для мене — це як ставити на одну вагу мій вихідний і настрій, який я можу дарувати, розрадити. Звичайно, мій вихідний взагалі не має ніякого значення. Це просто побутове питання. Ви би бачили очі наших військових! Вони сяяли щастям. І все. Більше нічого не треба. Я дуже рада бути тут і зараз, і робити те, що я роблю».

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Нагадаємо, нещодавно Злата заінтригувала новиною про заручини.

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