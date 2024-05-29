Злата Огнєвіч заінтригувала новиною про заручини

Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно здивувала зізнанням про спробу самогубства, заінтригувала прихильників змінами в особистому житті. 38-річна артистка натякнула на заручини та похизувалася обручкою з діамантом на тлі ніжного букету білих півоній.

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«Наше кохання як діаманти, відчувають всі цей блиск. Тому тепер я ношу з собою на руці, мов оберіг», — підписала кадр співачка.

Як виявилось, це рядки з нової пісні Огнєвіч «Кохаю». Ймовірно таким чином артистка привертає увагу до м айбутнього релізу. А може й справді у чуттєвій композиції, яку вже називають головним саундтреком весільного танцю, Злата розповіла власну історію про те, що щиро закохалася та готується до весілля.

Нещодавно в Мережі ширилися чутки про вагітність співачки. Проте вона категорично заперечила їх.

Раніше співачка відверто розповіла, що вона мріє про родину, проте зараз головним чоловіком її життя називає батька.

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Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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