«Зливав» росіянам геолокації ЗСУ: в Дніпрі затримали ворожого інформатора

У Дніпрі Служба безпеки затримала чергового зрадника, який передавав до рф геолокації ЗСУ та публічно закликав до захоплення влади в Україні.

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За даними спецслужби, 36-річний блогер з обласного центру навесні цього року написав повідомлення у ворожий чат-бот, де запропонував свою допомогу у війні проти України.

Після отримання зворотного зв’язку від окупантів їхній поплічник почав збирати розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони у Дніпрі.

Основну увагу інформатор звертав на місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

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Крім того, ворога цікавили координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників, а також актуальна інформація про наслідки ворожих «прильотів».

Для збору розвідінформації зловмисник їздив по місту та відслідковував потрібні йому локації.

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Одночасно блогер записував стріми, в яких виступав на підтримку окупаційних угруповань рф та закликав до насильницького захоплення влади в Україні.

Відео викладав під псевдонімом на власному YouTube-каналі.

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Співробітники СБУ своєчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його розвідувально-підривну діяльність і затримали.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено чорнові записи, комп’ютер та мобільний телефон, які він використовував для співпраці з окупантами.

Зраднику повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно на Донеччині СБУ затримала російського агента, який допомагав агресору прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. За завданням російської спецслужби, інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової.

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