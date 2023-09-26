Кендал Дженнер показала, як треба носити укорочені пальта

Тиждень моди в Мілані зібрав величезну кількість знаменитостей з різних країн світу. На показі нової колекції Gucci були присутні зірки Голлівуду Джулія Робертс, Джуліанна Мур, Раян Ґослінґ та інші.

Однак основна увага зівак і фотографів була прикута до американської супермоделі Кендал Дженнер, яка нещодавно позувала голою на коні для нової колекції Стелли Маккартні. 27-річна представниця клану Кардаш'ян-Дженнер вперше відкрито з'явилася на публіці разом зі своїм новим бойфрендом Bad Bunny. Досі 29-річний Беніто Антоніо Мартінес Окасіо (справжнє ім'я музиканта) та знаменита манекенниця намагалися приховувати свій роман. На прямі запитання журналістів або відмовлялися відповідати, або мямлили щось ухильне.

Тепер Кендалл заявила, що її відносини з Bad Bunny — щось більше, ніж розвага. У всякому разі, вона вірить у це.

Дженнер та її бойфренд сиділи поряд у першому ряду на показі Gucci.

Кендал Дженнер зі своїм новим бойфрендом Bad Bunny

Кендал, наче магніт, притягувала погляди своїми стрункими ніжками. Вона продемонструвала їх у повній красі, показавши модницям, як правильно носити вкорочені пальта та плащі. Виявляється, останній писк — з такими предметами гардеробу не потрібно вдягати ані спідницю, ані штани! І ніжки Дженнер це доводили з усією очевидністю.

До свого бежевого тренчу Кендалл додала чорні, як смоль, протисонцеві окуляри, малинові туфлі на високих підборах і відповідну сумочку. Своє темне волосся вона частково зібрала у хвіст, дозволивши при цьому кільком пасмам вільно спадати по обидва боки її обличчя.

Кендал Дженнер

Bad Bunny був у білій сорочці з ґудзиками збільшеного розміру у поєднанні з синіми плісованими джинсами, а також у бежевій в'язаній шапці та вугільно-чорних шкіряних туфлях. У вухах лауреата премії «Греммі» сяяли великі срібні сережки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що нова пасія Леонардо Ді Капріо Вітторія Черетті та дочка Моніки Беллуччі Дева Кассель зійшлися на подіумі Тижня моди у Мілані.

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