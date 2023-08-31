Скандальна реклама: Кендалл Дженнер позує голою на коні для нової колекції Стелли Маккартні

У соцмережах на Заході палко обговорюють нову рекламну кампанію Стелли Маккартні, яка нещодавно побувала на концерті знаменитого рок-музиканта Брюса Спрінгстіна. Нагадаємо, дочка легендарного сера Пола Маккартні зробила успішну кар'єру модельєрки. Протягом багатьох років створений нею одяг має підвищений попит та популярність.

Наприкінці серпня було запущено рекламну кампанію нової колекції Stella McCartney's Winter 2023. Її обличчям стала американська супермодель Кендалл Дженнер. 27-річна представниця клану Кардаш'ян-Дженнер позує разом із прекрасними кіньми. Така ідея народилася у Маккартні та фотографа Гарлі Вейра. Зйомки відбувалися на соляних рівнинах Камарга у Франції.

Кендал на одному з фото зображена в сукні, сплетеній з ланцюжків, яка одягнена на голе тіло. Приховати принади супермоделі допомагає чорний плащ.

На іншому знімку Дженнер взагалі зображена оголеною.

Еротичне фото Дженнер

Але не еротизм рекламної кампанії обурив багатьох користувачів соцмереж. Одні критики впевнені, що Вейр використала фотошоп. Вони стверджують, що коней знімали окремо від Дженнер, а потім зображення наклали одне на одне.

Інші обурюються тим, що коней використовували для просування люксового бренду, і соромлять Стеллу, яка неодноразово заявляла, що виступає на захист тварин. Зокрема, знаменита дизайнерка відмовилася використовувати у своїх колекціях натуральне хутро та шкіру.

Користувачі соцмереж обурюються тим, що коней використовували для просування люксового бренду

Маккартні довелося відповідати на критику. Її у цьому підтримала й Дженнер.

«Люди та коні були надійними партнерами протягом всієї історії. Саме ця взаємна довіра з часом, ймовірно, є причиною того, що наш зв'язок настільки сильний», — йдеться у заяві Стелли.

«Під час створення цих зображень не використовувався фотошоп. Під час цієї фотосесії жодна тварина не постраждала», — наголошується далі.

Щодо ризикованих поз Кендал, то Стелла нагадала, що й вона, й обрана нею для рекламної кампанії фотомодель з дитинства займаються верховою їздою, люблять і добре знають коней та їхні звички.

Під час створення зображень фотошоп не використовувався

«Ви можете самі бачити тепер, як легко Кендал почувається поряд з цими створіннями та як вони відповідають їй довірою», — наголосила Стелла Маккартні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Пол Маккартні, Алек Болдвін та Мартін Скорсезе побували на ювілеї Роберта де Ніро.

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