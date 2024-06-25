«Не чекаємо»: відомий хореограф зачарував танцями з вагітною дружиною
Популярний танцівник та хореограф, постійний учасник проєкту «Танці з зірками» Євген Кот та його дружина, спортсменка Наталя Татарінцева очікують на народження первістка. Євген, який повідомляє своїм підписникам на сторінці у соціальній мережі всі періоди перебігу вагітності, написав, що у Наталі вже 39-та неділя і скоро вони побачаться зі своїм немовлям.
Пара веде активний спосіб життя і нещодавно причарувала шанувальників танцем під дощем.
«Не чекаємо кращого моменту щоб бути щасливими, — написав Євген, виклавши відео. — Світло всередині кожного з НАС».
Шанувальники сімейної пари з захватом відреагували на танець закоханих та поділилися враженнями у коментарях.
«Як же ж приємно за Вами спостерігати!!! — були вражені дописувачі. — Життя не проходить повз, бо щастя — це мить!!!«
«Ще трішечки і маленька принцеса танцюватиме поряд з вами, — побажали у коментарях. — Легких пологів».
Нагадаємо, Євген та Наталя влаштували грандіозну вечірку, на який розкрили стать майбутньої дитини. Пара чекає на дівчинку.
«Як це класно, — були під враженням дописувачі. — Яка енергетика від вас, навіть через екран».
Відомо, що пара готується до партнерських пологів.61
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