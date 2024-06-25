«Не чекаємо»: відомий хореограф зачарував танцями з вагітною дружиною

Популярний танцівник та хореограф, постійний учасник проєкту «Танці з зірками» Євген Кот та його дружина, спортсменка Наталя Татарінцева очікують на народження первістка. Євген, який повідомляє своїм підписникам на сторінці у соціальній мережі всі періоди перебігу вагітності, написав, що у Наталі вже 39-та неділя і скоро вони побачаться зі своїм немовлям.

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Пара веде активний спосіб життя і нещодавно причарувала шанувальників танцем під дощем.

«Не чекаємо кращого моменту щоб бути щасливими, — написав Євген, виклавши відео. — Світло всередині кожного з НАС».

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Шанувальники сімейної пари з захватом відреагували на танець закоханих та поділилися враженнями у коментарях.

«Як же ж приємно за Вами спостерігати!!! — були вражені дописувачі. — Життя не проходить повз, бо щастя — це мить!!!«

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«Ще трішечки і маленька принцеса танцюватиме поряд з вами, — побажали у коментарях. — Легких пологів».

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Нагадаємо, Євген та Наталя влаштували грандіозну вечірку, на який розкрили стать майбутньої дитини. Пара чекає на дівчинку.

«Як це класно, — були під враженням дописувачі. — Яка енергетика від вас, навіть через екран».

Відомо, що пара готується до партнерських пологів.

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