Диктатор путін на лаві підсудних буде не сам: МКС видав ордери на арешт шойгу та герасимова

Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС), який у березні минулого року видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та уповноваженої при президенті росії з прав дитини марії львової-бєлової, видала ордери на арешт колишнього міністра оборони рф сергія шойгу і начальника генштабу рф валерія герасимова. Про це повідомили у прес-службі МКС.

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Ордери пов'язані з війною в Україні за ймовірні міжнародні злочини, вчинені з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року.

«Є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини», — ідеться в повідомленні.

Палата попереднього провадження визнала, що є розумні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані ЗС РФ по українській електротехнічній інфраструктурі. Протягом цього періоду часу російськими окупантами було завдано велику кількість ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох місцях на території України.

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«З огляду на те, що основні фактичні твердження належним чином підкріплені доказами та іншими відповідними матеріалами, представленими на даному етапі розгляду обвинуваченням, Палата вирішила, що вимог закону дотримано для видачі запитуваних ордерів на арешт», — ідеться в повідомленні.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що справедливість для України стає все реальнішою.

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«Це дуже важливе рішення для нас! Рано чи пізно справедливе покарання наздожене кожного воєнного злочинця! Тільки спільними зусиллями ми можемо це прискорити», — заявив він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність за злочини в Україні.

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«Важливе рішення. Всі відповідатимуть за зло», — заявив він.

Крім того, на ордер МКС на арешт Шойгу і Герасимова відреагував генпрокурор України Андрій Костін.

«Це ще один значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора. Вітаю незалежну роботу МКС, спрямовану на захист основ світового порядку, заснованого на законах і правилах. Щиро вдячний прокурорам, слідчим СБУ, Національної поліції України та всім тим, чиї наполегливі зусилля сприяли досягненню цього результату», — заявив він.

Зазначимо, що МКС — це постійний міжнародний суд, який має юрисдикцію щодо чотирьох найтяжчих злочинів проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Римський статут — це міжнародний договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Станом на 25 червня 2024 року:

137 країн підписали Римський статут.

123 країни ратифікували Римський статут.

Нагадаємо, що до звинувачених МКС людей має шанси приєднатися і самопроголошений білоруський диктатор олександр Лукашенко. Серед злочинів, в яких його підозрюють, є навчання дітей, депортованих з окупованих росією територій України.

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