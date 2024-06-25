Покладіть сковорідку в пакет і затамуйте подих: відвалиться нагар, який не піддавався вашій бабусі

Нагар на сковороді — головний біль кожної господині, особливо якщо йдеться про посуд, який знаходиться на дачі чи який часто беруть для готування їжі під час пікніку.

ВІДЕО ДНЯ

Звичайно, легше за все просто «махнути рукою» на такий посуд і купити новий. Але насправді немає нагальної потреби бігти до магазину — подібну пательню можна повернути до життя за допомогою пакету з копійчаного засобу.

«Цей метод дозволить видалити навіть віковий нагар, якщо ви хочете відтерти сковорідку, якою користувалася ще ваша прабабуся», — запевняє експертка з чистоти Олега Матвєєва.

Засіб, який знадобиться — звичайний нашатирний спирт. Через те, що аміак у його складі має дуже різкий і неприємний запах, роботу краще проводити весною або влітку, коли можна вийти на балкон, але навіть у цьому випадку не відмовляйтеся від захисної маски.

РЕКЛАМА

Спочатку потрібно натерти сковорідку спиртом. Але якщо аміаку у вас багато, то краще залийте його у герметичний пакет, куди потім покладіть сковорідку, і трохи поперевертайте, щоб засіб розподілився рівномірно по всій її поверхні.

У такому вигляді сковорідку потрібно залишити на два дні.

РЕКЛАМА

Коли пройде вказаний час, сміливо виймайте сковорідку — нагар почне відпадати сам, так як аміак його розм'якшить.

Втім, тим, у кого перспектива за аміаком не визиває захвату, Олена радить інший засіб — сода та дешевий канцелярський клей. Ефект буде не менш вражаючий.

РЕКЛАМА

Про цей засіб Олена навіть записала невеликий ролик.

Нагадаємо, що чищення брудного посуду та сантехніки цікавить не тільки українців, а і жителів США при їхньому величезному виборі миючих засобів. Так, одна американка навіть порадила «просто неймовірний» засіб чищення унітазу.

113

Читайте нас у Facebook