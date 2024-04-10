Не зовсім звична, але корисна «страва»: навіщо кмітливі господині смажать мило на сковороді

Господарське мило — дешевий засіб, який вирішує безліч побутових проблем, якщо знати, як його застосовувати. Багато господинь використовують господарське мило не лише для прання речей, а і для чищення різноманітних поверхонь та навіть меблів.

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Але небагато хто знає, що господарське мило є чудовим засобом для боротьби з брудом і нагаром на посуді. Воно може допомогти відчистити сковороду від застарілого бруду. А для цього господарське мило треба «засмажити» на сковороді.

Як почистити сковороду зсередини

Щоб добре почистити сковороду:

беремо шматок господарського мила і натираємо його на дрібній тертці;

мильну стружку рівномірно насипаємо на сковороду і додаємо трохи води. Її потрібно не багато, щоб вона ледве покривала мило;

вмикаємо вогонь і чекаємо, коли мило розчиниться та перетвориться на однорідну масу. На це потрібно буде десь 10 хвилин. Вимикаємо вогонь;

коли мийна рідина охолоне, відтираємо нагар і бруд на сковороді.

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Як почистити сковороду зовні

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Господарське мило допоможе почистити сковороду і зовні, але, звісно, не за допомогою смаження чи кип'ятіння.

Щоб почистити сковороду зовні, треба так само натерти господарське мило та розчинити його в теплій воді. Розчин має нагадувати густу кашу.

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Після цього взяти кілька столових ложок соди та погасити їх оцтом, додати цю суміш до розчину господарського мила й ретельно перемішати.

Перевернути сковороду та нанести отриману суміш на брудну поверхню. Залишити на 15−20 хвилин.

Після цього потрібно взяти щітку і ретельно відчистити бруд. Якщо з першого разу не вдалося прибрати його весь, можете повторити цю процедуру ще раз.

Нагадаємо також поради з Мережі щодо виготовлення власноруч ароматного рідкого мила для своєї оселі.

Фото — скрін відео

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