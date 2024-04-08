Американська TikTok-блогерка порадила «просто неймовірний» засіб чищення унітаза

Схоже, проблеми із сантехнікою хвилюють не тільки українців. Питанням про те, як можна швидко й ефективно відмити чи відтерти ванну чи унітаз активно цікавляться і мешканці США, і британці.

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Саме тому за постами блогерки Кароліни Макколі стежать майже 3 мільйони підписників, повідомляє Ukr.Media.

Нещодавно Кароліна здивувала багатьох з них, оскільки запропонувала «секретний» компонент для чистки унітаза.

Ним виявилась… пінка для гоління.

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За словами Кароліни, цей компонент дозволив їй позбутися плям і поганого запаху.

«Це прекрасний засіб для чищення унітаза. Відмиває плями з поверхонь, містить спирт для дезінфекції та чудово пахне», — стверджує блогерка.

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Спочатку дівчина занурювала чистий йоржик у підставку, наповнену піною для гоління, після чого мила ним поверхню унітаза. Потім вона нанесла піну безпосередньо на сам йоржик й унітаз, після чого спробувала очистити його. На ролику видно, що унітаз і справді став дуже чистим.

На крилах успіху жінка розширила використання пінки для гоління на іншу сантехніку.

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Водночас думки підписників Кароліни розійшлися: хтось визнав цей метод чищення сантехніки незвичайним і ефективним, проте багато хто висловив думку, що це занадто дорогий спосіб, щоб надавати йому перевагу над класичними методами.

«Круто, я обов'язково маю спробувати», — заявила одна з коментаторок.

Ще одна блогерка, Олена Матвєєва розповіла про свої лайфаки, як очистити унітаз в «убитій» квартирі.

Нагадаємо, блогерка Марина Жукова порадила, як легко випрати фіранку, щоб вона була «білішою за фату нареченої».

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