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Найгірші з кращих: досвідчений автомеханік назвав три найневдаліші марки популярних автомобілів

14:34 26 червня 2024
Авто

При виборі як нового, так і вживаного автомобіля такий параметр, як надійність, виходить на перший план. І хто краще знає про надійність, як не механік. Досвідчений фахівець у галузі ремонту транспортних засобів Джейкоб Картер нещодавно дав автоаматорам пораду не купувати 3 моделі автомобілів, які він вважає найгіршими на ринку, пише Твоя Машина.

Dodge Dart


Відроджена легенда «не злетіла», коли її вирішили перезапустити у 2013 році. Багато в чому, провал стався саме через низьку надійність автомобіля, який ламається занадто часто. При цьому ремонт Dart коштує вкрай дорого.

Volkswagen Beetle

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Популярний стильний компактний автомобіль не такий гарний, як може здатися. У моделі немає багажника, салон не практичний. Не дивно, що виробник вирішив остаточно зняти модель з виробництва.

Ford Focus

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Популярність цієї моделі швидко затьмарює проблеми з трансмісією, усунення яких може коштувати автовласникам цілий статок. До того ж у авто дуже низький рейтинг безпеки, що, на думку механіка, також не на користь Focus.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти назвали топ-5 автомобілів, які краще купувати не новими.

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