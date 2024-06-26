Найгірші з кращих: досвідчений автомеханік назвав три найневдаліші марки популярних автомобілів

При виборі як нового, так і вживаного автомобіля такий параметр, як надійність, виходить на перший план. І хто краще знає про надійність, як не механік. Досвідчений фахівець у галузі ремонту транспортних засобів Джейкоб Картер нещодавно дав автоаматорам пораду не купувати 3 моделі автомобілів, які він вважає найгіршими на ринку, пише Твоя Машина.

ВІДЕО ДНЯ

Dodge Dart



Відроджена легенда «не злетіла», коли її вирішили перезапустити у 2013 році. Багато в чому, провал стався саме через низьку надійність автомобіля, який ламається занадто часто. При цьому ремонт Dart коштує вкрай дорого.

Volkswagen Beetle

РЕКЛАМА



Популярний стильний компактний автомобіль не такий гарний, як може здатися. У моделі немає багажника, салон не практичний. Не дивно, що виробник вирішив остаточно зняти модель з виробництва.

Ford Focus

РЕКЛАМА



Популярність цієї моделі швидко затьмарює проблеми з трансмісією, усунення яких може коштувати автовласникам цілий статок. До того ж у авто дуже низький рейтинг безпеки, що, на думку механіка, також не на користь Focus.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти назвали топ-5 автомобілів, які краще купувати не новими.

РЕКЛАМА

135

Читайте нас у Facebook