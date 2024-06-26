Найгірші з кращих: досвідчений автомеханік назвав три найневдаліші марки популярних автомобілів
При виборі як нового, так і вживаного автомобіля такий параметр, як надійність, виходить на перший план. І хто краще знає про надійність, як не механік. Досвідчений фахівець у галузі ремонту транспортних засобів Джейкоб Картер нещодавно дав автоаматорам пораду не купувати 3 моделі автомобілів, які він вважає найгіршими на ринку, пише Твоя Машина.
Dodge Dart
Відроджена легенда «не злетіла», коли її вирішили перезапустити у 2013 році. Багато в чому, провал стався саме через низьку надійність автомобіля, який ламається занадто часто. При цьому ремонт Dart коштує вкрай дорого.
Volkswagen Beetle
Популярний стильний компактний автомобіль не такий гарний, як може здатися. У моделі немає багажника, салон не практичний. Не дивно, що виробник вирішив остаточно зняти модель з виробництва.
Ford Focus
Популярність цієї моделі швидко затьмарює проблеми з трансмісією, усунення яких може коштувати автовласникам цілий статок. До того ж у авто дуже низький рейтинг безпеки, що, на думку механіка, також не на користь Focus.
Як писали «ФАКТИ», раніше експерти назвали топ-5 автомобілів, які краще купувати не новими.135
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