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«Ви знаєте про це більше, ніж я»: Дженніфер Лопес лаконічно відповіла на запитання про кризу з Беном Аффлеком

22:00 27 травня 2024
Дженіфер Лопес і Бен Аффлек

Співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка нещодавно зізналась у симпатії відомому британському актору, презентувала у Мехіко свій новий фільм «Атлас» і відповіла на запитання журналістів. Рапортерів цікавили чутки про подружню кризу зіркової пари. Один з них скористався нагодою і прямо запитав Лопес: «Чи правдиві чутки про розрив з Беном Аффлеком?»

Після кількох хвилин сміху співачка таки вирішила дати відповідь на очах у всіх присутніх, пише видання Marca.com.

Вона коротко сказала: «Ви знаєте про це більше, ніж я».

Потім Лопес повернулася до репортера, щоб дорікнути йому за поставлене запитання: «Ви знаєте, як краще».

Додамо, що днями папараці застукали Дженніфер Лопес та Бена Аффлека разом в театрі міста Брентвурд в Каліфорнії. І вигляд у зіркової пари був цілком щасливий.

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Фото: instagram.com/topitaliafr

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