«Ви знаєте про це більше, ніж я»: Дженніфер Лопес лаконічно відповіла на запитання про кризу з Беном Аффлеком

Співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка нещодавно зізналась у симпатії відомому британському актору, презентувала у Мехіко свій новий фільм «Атлас» і відповіла на запитання журналістів. Рапортерів цікавили чутки про подружню кризу зіркової пари. Один з них скористався нагодою і прямо запитав Лопес: «Чи правдиві чутки про розрив з Беном Аффлеком?»

ВІДЕО ДНЯ

Після кількох хвилин сміху співачка таки вирішила дати відповідь на очах у всіх присутніх, пише видання Marca.com.

Вона коротко сказала: «Ви знаєте про це більше, ніж я».

Потім Лопес повернулася до репортера, щоб дорікнути йому за поставлене запитання: «Ви знаєте, як краще».

Додамо, що днями папараці застукали Дженніфер Лопес та Бена Аффлека разом в театрі міста Брентвурд в Каліфорнії. І вигляд у зіркової пари був цілком щасливий.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/topitaliafr

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

64

Читайте нас у Facebook