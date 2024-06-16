«Повернувся до випивки»: друзі Бена Аффлека переживають за його стан через сімейні проблеми

Деякі джерела стверджують, що Бен Аффлек знову п'є, оскільки насувається розлучення з Дженніфер Лопес. Друзі актора розповіли, що Бен, який десятиліттями боровся з алкоголізмом та ігровою залежністю, страждає від «гострого смутку» через те, що його шлюб руйнується, пише DailyMail.

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Вони стверджують, що 51-річний актор або ризикує «зісковзнути з колії», або вже повернувся до випивки. Один з них каже: «Я чув, що він п'є. Він сповнений бісів — дуже неспокійна людина».

Інший додає: «Я бачив, як він дивиться скляними очима, і це викликає справжнє занепокоєння у всіх, хто піклується про нього».

Інсайдери Джей Ло також повідомили, що її мати, Гваделупа Родрігес, тепер налаштована проти Аффлека, попри те, що спочатку заохочувала свою доньку відновити роман з ним у 2022 році.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес були помічені днями в особняку вартістю 60 мільйонів доларів, з 12 спальнями і 24 ванними кімнатами, який вони раніше ділили. Вони провели чотири години в будинку, який, як повідомляється, зараз виставлений на продаж. Після того, як у травні Аффлек переїхав до будинку в Брентвуді за 100 тисяч доларів на місяць, Джей Ло скасувала свій літній тур, вочевидь, намагаючись врятувати шлюб. Але численні джерела стверджують, що розлучення неминуче.

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Одне з джерел сказало: «Я розумію, що він відмовився від шлюбу, але вона ще не прийняла правду про ситуацію і думає, що за допомогою терапії вони можуть впоратися з цим. Все ускладнюється тим, що ми маємо справу з емоціями п'ятьох дітей, яких вони мають. Причин, чому це не спрацювало, багато, але коли ви втрачаєте сім'ю Джей Ло, ви втрачаєте Джей Ло. Її мама і сестри проти нього».

Нещодавно Джей Ло також відновила дружбу з актрисою Лією Реміні. Як повідомляється, подруги посварилися у 2022 році після того, як Реміні сказала їй, що Аффлек не був належним чином відданий їхньому роману і врешті-решт завдасть їй болю.

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Фото: Getty Images

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