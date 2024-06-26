Українці зможуть у «Дії» змінити дані про зареєстроване місце проживання

На порталі державних електронних послуг «Дія», де на початку червня з'явилася можливість отримати електронне посвідчення ветерана, є нова опція — виправлення помилок в реєстрі про зареєстроване місце проживання.

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Про новацію повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запускаємо на порталі Дія нову послугу — онлайн зможете актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків», — йдеться у повідомленні.

Оновлення даних про реєстрацію проводиться у випадках:

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помилки при замовленні витягу про місце проживання в Дії;

неактуальних даних у вашому або дитячому витягу;

відсутності місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

Ви можете оновити і дані про дитину. Їй витяг про реєстрацію знадобиться при влаштуванні в садочок чи вступу до школи.

Наразі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, а також Одеси й Миколаєва (їх повний перелік можна переглянути на порталі).

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Також в «Дії» зараз відбувається бета-тестування нових послуг — е-свідоцтв про шлюб, розлучення й зміну імені. Також у «Дію» автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини — за податковим номером. А ще будуть свідоцтва про народження навіть уже повнолітніх дітей, поінформував Федоров, закликавши долучитися до бета-тестування.

Нагадаємо і про спрощений механізм звернення через «Дію» за житловою субсидією — без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. Заяву і декларацію оформить сам Пенсійний фонд на підставі інформації, яка є в офіційних реєстрах.

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