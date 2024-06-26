Тепер — за гроші: київським школярам нагадали про платний проїзд у міському транспорті з 1 липня

Не так давно у школярів почалися літні канікули, проте окрім позитивних емоцій з цього приводу з'явилися й негативні (в усякому разі, вони торкнулися мешканців столиці).

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Причиною стало відновлення платного проїзду школярів у громадському транспорті.

Як повідомили у столичній владі, з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним, зокрема і в Київському метрополітені, хоча знижка за проїзними становитиме 75%

Придбати проїзний квиток зі знижкою можна:

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через застосунок Київ Цифровий;

термінал самообслуговування.

Також учнівський проїзний можна поповнити на станціях: «Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна», в додатку EasyPay та на сайті КП ГІОЦ.

У маленьких киян є й можливість придбати на учнівський квиток одноразові поїздки, утім у такому випадку «учнівська» знижка не застосовується.

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Також з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті, зокрема і в метрополітені на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста.

Нагадаємо, що через брак кадрів від червня у київській підземці запровадили новий графік руху поїздів.



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