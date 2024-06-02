У київському метро вводять новий графік руху поїздів: з чим це пов'язано та якими будуть інтервали

У Києві, де нещодавно сталося загоряння на одній зі станцій метро, 3 червня, будуть змінені графіки руху поїздів підземки. Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на КП «Київський метрополітен».

ВІДЕО ДНЯ

Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3−4 хвилини, а міжпікові — 6:00—6:30 хвилин. Інтервали вихідного дня залишаються без змін, час очікування поїзда складатиме 6−7 хвилин.

Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Комунальне підприємство зазначає, що безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, в КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві стався «збій» у метро. В соцмережах пишуть про те, що на деяких станціях перестали працювати турнікети.

РЕКЛАМА

38

Читайте нас у Facebook