У київському метро вводять новий графік руху поїздів: з чим це пов'язано та якими будуть інтервали
У Києві, де нещодавно сталося загоряння на одній зі станцій метро, 3 червня, будуть змінені графіки руху поїздів підземки. Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на КП «Київський метрополітен».
Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3−4 хвилини, а міжпікові —
Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.
Комунальне підприємство зазначає, що безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.
Нагадаємо, в КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві стався «збій» у метро. В соцмережах пишуть про те, що на деяких станціях перестали працювати турнікети.38
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