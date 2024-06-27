Відмінне знання мови або наявність роботи високої кваліфікації: хто з українців може отримати німецький паспорт
Попри ідею примусового повернення українських біженців додому, у Німеччині спростили процедуру отримання громадянства для деяких категорій українців.
Річ у тому, що у Німеччині з 27 червня набуває чинності закон про громадянство, який полегшує можливість його отримати, передає DW.
Німецький паспорт тепер можна буде отримати після 5 років проживання в країні (раніше було 8).
В окремих випадках, за відмінне знання мови або наявність роботи високої кваліфікації, паспорт можуть дати через 3 роки.
При отриманні німецького громадянства можна зберегти й інше громадянство.
Діти новоспечених громадян отримуватимуть громадянство при народженні автоматично.
Таким чином українці, які переїхали до Німеччини у 2022 й відповідають заявленим критеріям, зможуть подаватися на громадянство вже наступного року.
Раніше у Німеччині заявляли, що обмежать виплату допомоги українським біженцям готівкою.188
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