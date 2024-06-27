Частині студентів приготуватися: кого можуть мобілізувати з 1 липня

Поки що студенти-чоловіки університетів та закладів профтехосвіти, які навчаються на очній формі, не можуть бути мобілізовані.

Втім, відповідно до змін у законі про мобілізацію, від 1 липня три категорії студентів можуть призвати на військову службу, нагадує ТСН.

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Про це йдеться в оновленому законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, такі три категорії студентів можуть бути мобілізовані:

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- студенти, які навчаються заочно;

- ті, хто здобуває другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

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- ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Крім того, навчання в аспірантурі за контрактом більше не дає право на відстрочку. В Міністерстві науки та освіти опубліковали відповідний наказ.

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Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які не дають право на відстрочку.

Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.

Поновлення навчання на денній формі буде дозволено лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо.

Разом з тим деякі європейські країни розглядають питання щодо допомоги уряду України повернути чоловіків призовного віку в Україну. Зокрема, у Німеччині, хоча уряд й відкинув ідею примусового повернення українців додому, консерватори закликали відправити біженців назад в Україну, якщо вони не погоджуються на роботу в Німеччині. Йдеться про те, що станом на зараз у країні перебуває понад 1 млн українців, з яких близько 200 тисяч молодих чоловіків.

Але українцям, які відмінно знають німецьку мову або мають роботу високої кваліфікації, можуть надати німецьке громадянство через 3 роки.

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