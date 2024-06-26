Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає відрахування студентів-чоловіків із вищих навчальних закладів у разі їх відмови проходити базову загальновійськову підготовку. Про це йдеться у постанові № 734 від 21 червня.

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Згідно з документом, відмова студента, визнаного придатним до військової служби, проходити базову військову підготовку є підставою для його відрахування.

Постанова передбачає, що практичну загальновійськову базову підготовку мають пройти чоловіки, які навчаються за денною чи дуальною формою здобуття освіти та досягли 18 років.

Винятком є ті чоловіки, які:

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• визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

• до набуття українського громадянства пройшли військову службу в інших державах;

• проходили військову службу;

• мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

У документі зазначається, що жінки також можуть залучатися до підготовки, якщо виявили таке бажання, не пізніше ніж за шість місяців до початку підготовки.

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21 червня постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що в Україні запровадили базову військову підготовку для студентів та поліцейських. Він зазначив, що зміни запровадили відповідно до статті 10−1 закону України «Про військовий обов'язок та військову службу».

Раніше «ФАКТИ» писали, що списки студентів, відрахованих із волинських вишів, передаватимуть до ТЦК.

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